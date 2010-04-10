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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۸:۲۳

تکواندو بین المللی بلژِیک/

چهار نماینده ایران امروز به میدان می‌روند

چهار نماینده ایران امروز به میدان می‌روند

رقابتهای تکواندو بین المللی بلژیک از صبح امروز با رقابت باقری، اکبرنتاج، حجی زواره و ساکت در اوزان فرد آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها با حضور تکواندوکاران نزدیک به 30 کشور به مدت دو روز در بروکسل برگزار خواهد شد. در اولین روز این مسابقات رقابتهای اوزان فرد برگزار می شود که چهار عضو تیم قوامین نماینده ایران در این مسابقات شب گذشته در مراسم وزنکشی شرکت کردند.

یاسین اکبر نتاج ، میثم باقری ، مسعود حجی زواره و افشین ساکت چهار عضو تیم اعزامی ایران به این مسابقات هستند که از ساعت 9 صبح به وقت محلی مسابقات خود را آغاز خواهند کرد.

قرار بود شب  گذشته مراسم قرعه کشی این مسابقات برگزار شود که به دلیل استقبال تیم ها و طولانی شدن ثبت نام و وزنکشی، قرعه کشی امروز قبل از آغاز رقابتها برگزار می شود.

تیم هایی از انگلستان، ایتالیا، فرانسه، هلند، آلمان و.... در مسابقات بین المللی تکواندو بلژیک حضور دارند.

کد مطلب 1060505

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