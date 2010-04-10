جام فجر فرصت خوبی برای معرفی تکواندو بود/ مدیریت در ورزش یعنی همین!

حیمد سجادی که در مراسم اختتامیه جام فجر با خبرنگار مهر سخن می گفت ادامه داد: در این دوره از مسابقات تیم های کمتری نسبت به سال قبل حضور داشتند ولی با توجه به ترافیک مسابقات و تورنمنت های مختلف استقبال از این رقابت ها خوب بود.

وی افزود: حضور تیم های چون فرانسه، اسپانیا و آذربایجان که با کیفیت بالایی حضور یافته بودند باعث شد تا مسابقات خوبی را شاهد باشیم. از سوی دیگر برگزاری این مسابقات در بیش از دو دهه سابقه خوبی است که نشان می دهد این مسابقات اثر گذاری لازم را دارد.

معاون سازمان تربیت بدنی در پاسخ به این سئوال که آکادمی پینگ پنگ چه زمانی در اختیار تکواندو قرار می گیرد بدون ارائه زمانی مشخص گفت: برنامه ریزی برای انجام این کار انجام شده است.

سجادی همچنین در مورد اتفاقات اخیر فوتبال، استعفای پیروانی، متزلزل بودن جایگاه قطبی و مذاکره با مربیان بزرگ خارجی گفت: مدیریت در ورزش همین است، ما باید همین چیز ها را مدیریت کنیم و اگر این اتفاقات نباشد ما بی کاریم.

وی همچنین در مورد وضعیت دو شغله و بازنشسته ها که در فدراسیون های مختلف برخورد های دوگانه ای با آنها می شود- برخی ها از آنها استفاده می کنند و برخی دیگر آنها را کنار می گذارند- گفت: برخورد ها دوگانه نیست، قانون برای نظم در امور اجتماعی است. ما هم یکی از دستگاههای اجرایی دولت هستیم و وظیفه داریم قانون را اجرا کنیم و در مورد دوشغه ها و بازنشتسه ها هم هر چه قانون بگوید تابع هستیم و رعایت می کنیم.

حمید سجادی در حالی ماههاست از رعایت و اجرایی قانون در مورد دوشغله و بازنشسته ها سخن می گوید که این افراد همچنان در بسیاری از فدراسیون مشغول کار هستند و اینکه چه زمانی قانون مورد اشاره در سازمان ورزش اجرا خواهد شد مشخص نیست.