احمد حاجی شریف معاون آموزش ، پژوهش و نظارت بر چاپ و نشر قرآن در سازمان دارالقرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با فعالیتهای شاخص این معاونت در سال جدید گفت: به دنبال آغاز طرح کتابت قرآن کریم توسط یکی از خوشنویسان ایرانی در سال گذشته این طرح امسال در مرحله چاپ قرار می گیرد.

وی افزود: درحال حاضر قرآن با ترجمه آیت الله ناصر مکارم شیرازی و ترجمه حجت الاسلام حاج شیخ حسین انصاریان را زیر متنی که تازه کتابت شده قرار داده می شود.

معاون آموزش، پژوهش و نظارت بر چاپ و نشر قرآن در رابطه با ویژگی این خوشنویسی که توسط یک خوشنویس ایرانی صورت گرفته گفت: خوشنویسی ایرانی قرآن در همان 604 صفحه براساس کتابت قرآن توسط عثمان طه صورت گرفته است.

حاجی شریف با مناسب خواندن این کتابت جدید از بعد خوشنویسی گفت: از نظر علامت گذاری ، علامت ها دقیقا روی حرف و زیر حرف گذاشته شده تا قرائت آن با سهولت انجام پذیرد. کتابت قرآن توسط این خوشنویس ایرانی از کارهای سازمان دارالقرآن در سال جدید است که قرار است با شمارگان بالا منتشر شود.

معاون آموزش، پژوهش و نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم یادآور شد: همچنین در بعد آموزشی سازمان دارالقرآن کریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی بیش از 30 طرح دارد که در طول سال آنها را اجرا می کند. در میان این طرحها می توان به دوره های قرائت سطح یک تا پنج، دوره های تربیت معلم قرآن کریم در سطح روخوانی و روان خوانی، تجوید و صوت و لحن و تربیت داور عمومی و تخصصی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: امسال دوره های تربیت داور تخصصی برای نخستین بار برگزار می شود. در سالهای گذشته دوره های عمومی تربیت داور برگزار می شد اما امسال برای نخستین بار یک دوره تربیت داور تخصصی برگزار می شود.