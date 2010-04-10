به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول رقابتهای انتخابی تیم ملی جودو هفته گذشته در سالن شهید کبکانیان بدون حضور نفرات برتر مسابقات قهرمانی ایران در سال 88 برگزار شد.

براساس تصمیم کادر فنی تیم ملی نفرات برتر مسابقات کشوری باید با نفرات برتر مرحله اول رقابتهای انتخابی یک دوره مبارزه کنند تا ترکیب اصلی تیم ملی مشخص شود. این در حالی است که تنها در سه وزن نفراتی غیر از قهرمانان کشوری در مسابقات انتخابی به عنوان نخست دست پیدا کردند.

در وزن 66- کیلوگرم محسن غفار به عنوان نفر اول انتخابی باید با خورنگ مبارزه کند. در 73- کیلو گرم ذکریا مرادی به دیدار محبی خواهد رفت و در وزن 81- کیلوگرم حامد ملک محمدی با ایرج امیرخانی دیدار خواهد کرد. این مسابقات ساعت 10 صبح در آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

گویا مسئولان فدراسیون تصمیم دارند تنها نفراتی که از تجربه لازم برخوردار بوده و شانسی برای کسب مدال دارند را به مسابقات تونس اعزام کنند. به این ترتیب احتمال آنکه تیم ملی با ترکیبی ناقص راهی این رقابتها که از مسابقات کسب امتیاز گزینشی المپیک می باشد شود زیاد است.

رقابتهای بین المللی تونس 17 تا 19 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.