400 واحد نانوایی آزاد پز در گیلان فعال است

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از سال 87 بحث ساماندهی و توجه به نانوایی های آزاد پز به منظور ایجاد یک فضای رقابتی و تولید نان های کیفی در کشور و استان شروع شده است.

وی ادامه داد: به همین منظور براساس دستور العمل صادره، کارگروهی به ریاست استاندار یا معاون برنامه ریزی استانداری و همچنین در سطح شهرستان ها به ریاست فرمانداران تشکیل شده تا به مساله نانوایی های حوزه آزاد پز رسیدگی کنند، که این امر با اهتمام جدی در استان انجام شده است.

رئیس بازرگانی گیلان با اعلام اینکه این واحدها صنفی تلقی می شوند، اظهارداشت: نظارت بر تولید، نوع کیفیت و وزن چونه ها از سوی بازرسان سازمان بازرگانی استان انجام می شود، ولی این امر منافاتی به این امر ندارد که شورای تعزیرات آرد و نان در شهرستانها در این بحث با سازمان همراه شوند.

وی همچنین با اشاره به اینکه تمام شرایط پخت یک نان در مورد نانوایی های آزاد پز حاکم است، گفت: این واحدهای صنفی نیز باید پروانه کسب دریافت کنند که خوشبختانه تمامی این نانوایی ها در سطح استان ساماندهی و پروانه کسب گرفته اند.

امینی در ادامه داشتن فضای حداقل 60 متر مربع، رعایت مسائل بهداشتی، ضوابط پخت، رعایت وزن چونه ها، نصب تابلو برای اعلام مشخصات نانوایی را از دیگر وظایف متصدیان این واحدهای صنفی عنوان کرد.

وی اعلام کرد: انتقال پخت نان از مرحله نان یارانه ای به مرحله آزاد پز به دلیل بالا بردن کیفیت نان و هدایت مردم از سیاستهای اساسی وزارت بازرگانی است.

رئیس بازرگانی گیلان در خصوص ساماندهی قیمت نان در نانوایی های آزاد پز استان اشاره کرد و افزود: به دلیل توجه به ساماندهی و اولویت دادن به اینکه نانوایی های آزاد پز در مساله پخت نان هدایت شوند، هنوز ورود جدی در این امر ( قیمت نان )صورت نگرفته است.

وی با اعلام اینکه تنها در شهرستان آستارا قیمت نان در نانوایی های آزاد پز دو هزار و 500 ریال است، اظهارداشت: با ورود اتحادیه نانوایی ها و همچنین به همت استاندار و فرمانداران بزودی قیمت نان در تمامی نانوایی های آزاد پز استان نیز ساماندهی می شود.

امینی در خصوص نظارت برنوع کیفیت بر پخت نان در نانوایی های آزاد پز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بازرسان بازرگانی با هماهنگی بازرسان شورای تعزیرات آرد و نان در حوزه بهداشت و سایر مواردی که در نانوایی های دولتی ( پخت آرد یارانه ای ) نظارت می کنند، این نظارت ها بر این واحدها نیز اعمال می شود.

رئیس بازرگانی گیلان همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکلی در خصوص نانوایی های آزاد پز می توانند گزارش های خود را به فرمانداری ها، تلفنهای 124 حوزه بازرسی بازرگانی یا اتحادیه نانوایی ها و مجامع امور صنفی در مرکز استان و شهرستانها اطلاع دهند.