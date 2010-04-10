10 هزار تن گوشت در گیلان تولید شد

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پارسال در شهرستان املش مقدار 943 تن گوشت قرمزتولید شده که نسبت به سال 87، 30 درصد افزایش تولید داشته است.

وی اظهار داشت: شهرستان املش در مجموع 37 هزار و 800 رأس دام سنگین و سبک دارد که 909 رأس اصیل، 584 رأس دورگ و هشت هزار و 481 رأس بومی است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان افزود: درا ین مدت مقدار 17 هزار و 734 تن شیر به ارزش اقتصادی 5.936 میلیون ریال به بازار عرضه شده است.

وی همچنین اعلام کرد: شهرستان فومن 46 واحد مرغداری صنعتی گوشتی دارد که ظرفیت این مرغداری ها در هر دوره 570 هزار قطعه است که سالیانه شش هزار و 200 تن گوشت سفید تولید می شود.

روحی ادامه داد: در این شهرستان 110 هزار رأس دام با هفت هزار و 500 نفر دامدار است که سالیانه دو هزار و 600 تن گوشت قرمز نیز در این شهرستان تولید می شود.

وی اظهارداشت: در سال گذشته برای خرید دام و جوجه یک روزه برای 16 نفر از مرغداران شهرستان فومن 44 میلیارد و 980 میلیون ریال تسهیلات از منابع سرمایه درگردش اقتصادی از طریق بانک عامل کشاورزی پرداخت شده است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: در یکسال گذشته چهار میلیارد و 546 میلیون و 200 هزار ریال تسهیلات از طریق بانکهای عامل کشاورزی، ملی و سپه برای 35 نفر از دامداران شهرستان فومن جهت خرید علوفه دامی پرداخت شده است.

وی همچنین اعلام کرد: در سال گذشته برای اصلاح و نوسازی ساختار کارخانه های شالیکوبی بصورت مدرن دو میلیارد و 690 میلیون ریال وام از منابع کمکهای فنی اعتباری به دو نفر از صاحبان این کارخانه ها پرداخت شده که این امر موجب کاهش ضایعات شش تا ۱۰ درصد برنج خواهد شد.

روحی ادامه داد: در حال حاضر شهرستان فومن ۱۰۷ واحد کارخانه شالیکوبی دارد که از این تعداد ۸۷ واحد آن بطور فعال مشغول هستند.

وی با اشاره به اراضی شالیزاری این شهرستان، افزود: شهرستان فومن 13 هزار و ۸۷۰ هکتار اراضی شالیزاری بوده که 72 هزار و ۳۸۱ تن شلتوک و حدود 47 هزار تن برنج سفید از آن استحصال می شود.

به گفته رئیس جهاد کشاورزی گیلان، شهرستان فومن شش درصد برنج استان گیلان را تامین می کند.

وی همچنین با اعلام اینکه تعهدات ابلاغی آموزش و ترویج جهاد کشاورزی تالش در سال گذشته صد در صد تحقق یافته است، افزود: این تعهدات در قالب دو طرح ترویج و آموزش کشاورزی و آموزش زنان روستایی به اجرا آمده است.

روحی عنوان کرد: تعداد پنج هزار و 976 نفر روز بهره بردار (مرد و زن ) در سطح روستاهای چهار بخش شهرستان در بخش های زراعت و باغبانی، آب و خاک، امور دام، منابع طبیعی، بیمه محصولات کشاورزی، مبارزه با آفات و بیماریهای نباتی، ترویج پرورش ماهیان سرد آبی و گرم آبی، پرورش قارچ خوراکی، مکانیزاسیون کشاورزی، آبیاری تحت فشار و پرورش کرم ابریشم در حوزه فعالیت مراکز چهار گانه ترویج و خدمات جهاد کشاورزی اسالم، کرگانرود و حویق آموزش های لازم را دیده اند.

وی گفت: این دوره مسایل آموزشی توسط کارشناسان مراکز و پنج شرکت خدمات مشاوره ای، فنی مهندسی کشاورزی که با آنها قرار داد منعقد شده بود، تعلیم داده شده است.

این مسئول اظهارداشت: کلیه شرکت کنندگان در این طرح با هماهنگی و نظارت مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی در قالب آموزشهای یک روزه کارگاهی و مهارتی تحت آموزش قرار گرفته و با مسائل فنی کشاورزی و دامی آشنا شدند.

وی یاد آورشد: از کل آموزش دیده ها چهار هزار و 655 نفر روز مرد و تعداد یک هزار و 421 نفر روز زن بودند و پیش بینی می شود در سال 1389 با 20 درصد افزایش تعداد هشت هزار و 171 نفر روز تحت آموزش قرار گیرند.