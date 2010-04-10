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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۵۴

تعاونیهای تولیدی گیلان باید ایران کد دریافت کنند

تعاونیهای تولیدی گیلان باید ایران کد دریافت کنند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون استان گیلان گفت: با توجه به گسترش تجارت الکترونیک و لزوم مشارکت تعاونیها در این عرصه باید تمامی تعاونی های تولیدی ایران کد دریافت کنند.

محمدعلی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به گسترش تجارت الکترونیک و لزوم مشارکت تعاونیها در این عرصه باید تمامی تعاونیهای تولیدی به منظور همگامی با سایر بخشهای اقتصادی کشور ایران کد دریافت کنند.

وی با اشاره به مزایای دریافت ایران کد اظهار اشت: به منظور بکارگیری ابزارهای مدرن و کارآمد جهت دسترسی آسان به بازارهای داخلی و بین المللی توسط تعاونیها در دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان 500 میلیون ریال اعتبار برای توسعه تجارت الکترونیکی به تعاون استان اختصاص یافته است.

رمضانی تصریح کرد: مشارکت و همکاری تعاونی ها در این طرح ملی امری الزامی است و در همین راستا تاکنون 79 شرکت تعاونی از مجموع 472 شرکت تعاونی استان موفق به اخذ ایران کد شدند.

وی با تاکید بر اجرایی شدن این طرح گفت: از زمان اجرایی این طرح تاکنون از مجموع اعتبارات مصوب و تخصیص یافته به استان 46 میلیون ریال اعتبار برای شرکتهای تعاونی که در این طرح مشارکت کردند، هزینه شده است.

کد مطلب 1060518

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