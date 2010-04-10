شهید صیاد شیرازی نقش تاثیرگذار در وحدت نیروهای مسلح داشت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر فروزنده شامگاه جمعه در گرامیداشت سالروز شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی در مسجد 14 معصوم منطقه اسلام آباد شهر زنجان با تاکید بر اینکه امیر سپهبد صیاد شیرازی وحدت بخش بین نیروهای مسلح بود، گفت: شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی عمق کینه و دشمنی صدام و منافقین از وی و روند وحدت بخشی وی بوده است.

فرمانده لشکر 21 حمزه سیدالشهدا آذربایجان شرقی، در ادامه ظهور و ادامه حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ریشه در حادثه عظیم تاریخی کربلا دانست و گفت: این پشتوانه عظیم و تاثیرگذار باید تا ابد و به نسل آینده جامعه منتقل شود.

فروزنده با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طی 31 سال حیات پربرکت خود با تهدیدات مختلف روبرو بوده است، برون رفت از این عرصه های خطرناک و گام برداشتن در مسیر پیشرفت و توسعه را مرهون سه رکن اساسی عنوان کرد و افزود: رهبری منحصر بفرد حضرت امام خمینی(ره)، وجود ملتی با ایمان و مخلص و مطیع رهبر و برکت خون پیش قراولان و خانواده های شهدا از مهمترین عوامل در روند توسعه پیشرفت و تدوام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است.

فرمانده لشکر 21 حمزه سیدالشهدا آذربایجان شرقی، با تاکید بر اینکه دشمن همواره کوشیده با ترفندهای مختلف در روند بقاء و تدوام و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مانع ایجاد نماید، به حربه های مختلف دشمن در این خصوص اشاره کرد و ادامه داد: ملت ایران با تکیه بر سه عامل کلیدی و مقدس خود همواره از صحنه های خطرناک پیروز و مقتدر بیرون آمده است.

فروزنده خارج شدن به سلامت از توطئه ها و فتنه های طراحی شده توسط دشمنان را مرهون تاکید بر ارزش ها و رکن های اساسی نظام دانست و افزود: به برکت خون شهدا و وجود مقام معظم رهبری فصل الخطاب کلام ایشان و ایمان و اعتقاد ملت ایران که پیرو خط امام و رهبر هستند موجب اقتدار و پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مقابله با توطئه های دشمنان است.

امیر فروزنده تاکید کرد: رمز پیروزیها و خارج شدن به سلامت را از فتنه ها توطئه ها را باید در خون شهدا بینیم و این رمزها را در خودمان تقویت کنیم و آن را به نسل آینده منتقل کنیم.

وی شناساندن راه و روش شهدا را در جامعه به عنوان یک امر مهم و تاثیرگذار در روند توسعه و اقتدار مورد تاکید قر ار داد و افزود: ایمان به خدا و عشق به ولایت نماد بارز یاران امام حسین (ع) در روز کربلا بود و ما باید این امر را در وجود شهدای خودمان جستجو کرده و آن را در وجود خودمان تقویت و آنها را به نسل آینده منتقل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه موفقیت ها و پیروزیهای گذشته به برکت خون شهدا و گام برداشتن در مسیر ولایت فقیه بوده است، افزود: تدوام موفقیت ها و توسعه اقتدار و پیروزیهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و غلبه بر توطئه های دشمنان نیز در حال حاضر آینده به برکت خون شهدا و پیروی از فرامین مقام معظم رهبری است.

فرمانده لشکر 21 حمزه سیدالشهدا آذربایجان شرقی همچنین با تبریک سالروز قطع رابطه آمریکا با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و روز فن آوری هسته ای، این دو روز را از روزهای بزرگ و تاثیرگذار در روند توسعه و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی یاران دانست و تاکید کرد: قطع رابطه با آمریکا موجب تدوام اقتدار و توسعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رسیدن به موفقیت ها و توانمندیهای بزرگی همچون فن آوری صلح آمیز هسته ای شد.