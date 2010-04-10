آلودگی هوا کردستان به شش برابر حد استاندارد رسید

خیرالله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: به رغم وجود بارانهای متناوب در استان کردستان اما متاسفانه موج جدید آلودگی هوا و ریزگردهای عربی از ساعات پایانی روز گذشته وارد استان شده و در حال حاضر میزان آلودگی در این منطقه به بیش از شش برابر حد استاندارد افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در حالیکه از ابتدای سال جاری و به دلیل وجود بارندگی های متناوب میزان آلودگی هوا و ریزگردهای عربی در استان کردستان با کاهش چشم گیری مواجه شده بود اما متاسفانه از روز گذشته بار دیگر موج جدیدی از این آلودگی اکثر هوای استان کردستان را بر گرفته است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کردستان بیان داشت: میزان آلودگی هوا در استان به بیش از شش برابر حد مجاز افزایش پیدا کرده و افراد سالخورده و کودکان باید از حضور در هوای آزاد پرهیز کرده و افرادی هم که مشکلات و بیماری تنفسی دارند نیز هشدارهای بهداشتی را جدی بگیرند.

مرادی با اشاره به ادامه روند آلودگی هوا در استان کردستان خاطرنشان کرد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته وضعیت آلودگی هوا و وجود ریزگردهای عربی در هوای استان کردستان تا پایان روز شنبه ادامه خواهد یافت و با توجه به وزش باد این موج از ساعات پایانی روز شنبه از استان بیرون خواهد رفت.

اولین موج جدید آلودگی هوا در استان کردستان در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته روی داد که طی آن وضعیت آلودگی هوا در این استان به بیش از 30 برابر حد مجاز رسید و تمامی مدارس سطح استان تعطیل اعلام شدند که بعد از گذشت تقریبا بیش از 25 روز از آن موج، بار دیگر هوای استان تحت تاثیر موج جدید آلودگی هوا قرار گرفته است.

از سوی دیگر روز دوشنبه و طی سفر معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست به استان کردستان، وضعیت آلودگی هوا و وجود زیرگردهای عربی در کشور به ویژه در استان مورد بررسی قرار گرفت و در این جلسه بر ساماندهی وضعیت فعلی و افزایش همکاری با کشورهای منطقه برای رفع این معضل تاکید شد.

در این جلسه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور اعلام کرد: که کانونهای بحرانی این آلودگی در کشور مهار شده و با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با مسئولان کشورهای منطقه به ویژه عراق، سوریه و عربستان قرار است که طی روزهای آینده تصمیمات لازم برای ساماندهی این معضل اعمال شود.

محمد جواد محمدی زاده بیان داشت: استان کردستان وضعیت به مراتب بهتری از سایر استانهای جنوب غربی کشور در بحث وجود ریزگردهای عربی داشته اما با این مهم تلاش می شود که با افزایش همکاری و تعامل با کشورهای همسایه این معضل طی روزهای آینده برای همیشه حل شود.

وی گفت: یکی از دلایل اصلی وجود ریزگردهای عربی در کشور ما تغیرات اقلیمی به دلیل خشکسالی های صورت گرفته در منطقه خاورمیانه بوده است که امیدواریم با توجه به مذاکرات صورت گرفته و همچنین جلسه پیش رو که قرار است دهه ابتدای اردیبهشت در استانبول برگزار شود، این وضعیت برای همیشه ساماندهی و از میان برداشته شود.

در حالیکه در طول دو سال گذشته بارهای شاهد افزایش آلودگی هوا در استانهای جنوب غربی کشور بوده ایم اما تاکنون تصمیم متقضی برای بهبود شرایط توسط مسئولان اعمال نشده و تقریبا اکثر قریب به اتفاق وعده های داده شده عملیاتی نشده به بایگانی سپرده شده اند.