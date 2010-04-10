برخورد شدید با اخلالگران اجرای طرح مسکن مهر

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: دولت در سال جاری مصمم به اجرای طرح مسکن مهر است و تمامی امکانات لازم برای تسریع در اجرای این طرح را فراهم نموده و با کسانی که در راستای اجرای این طرح مشکلاتی ایجاد نمایند، به شدت برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: سال 89 را سال شکوفایی در اجرا و بهره برداری از طرح مسکن مهر می دانیم و همه دستگاه های دولتی و حتی بخشهای خصوصی باید در راستای اجرای این طرح بسیار مهم که می تواند بعد از گذشت 31 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و برای همیشه مشکل تامین مسکن در کشور را حل کند، همکاری و کمک نمایند.

وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسریع در اجرای طرح مسکن مهر در کشور بیان داشت: در سال جاری خط اعتباری مشخص برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان این طرح در بانک مسکن اختصاص پیدا کرده و دیگر بانک نباید بحث منابع و مصارف را مطرح نمایند و در تمامی استانها اعتبار به اندازه کافی توزیع شده است.

وی افزود: افزایش سهم تسهیلات متقاضیان از مبلغ 150 میلیون ریال به 20 میلیون ریال برای ساختمان های سنتی و 250 میلیون ریال برای ساختمانهای صنعتی از دیگر اقدامات بسیار خوب در سال جاری بوده و هم اکنون بانک های عامل در سراسر کشور آمادگی لازم برای پرداخت تسهیلات را دارا هستند.

نیکزاد بیان داشت: در حال حاضر در سراسر کشور بیش از یک میلیون نفر متقاضی در طرح مسکن مهر ساماندهی شده و به 620 هزار نفر نیز زمین برای ساخت واگذار و قرار داد واگذاری نیز منعقد شده است که یکی از برنامه های اصلی ما تا پایان سال جاری این است که زمینه اجرا و بهره برداری از این 620 هزار واحد را فراهم نمائیم که در صورت هماهنگی و تعامل بیشتر دستگاه های دولتی این مهم امکان پذیر است.

وی یادآور شد: تا 15 فروردین ماه سال جاری پروانه ساخت برای 520 هزار واحد در کشور صادر شده و و بخش زیادی از این واحدها در مرحله فنداسیون قرار دارند که باید از فرصت لازم استفاده نموده و در امر ساخت و ساز تسریع لازم صورت گیرد چرا که در حال حاضر هیچ گونه مشکلی در روند ساخت و ساز مسکن مهر وجود ندارد.

وزیر مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: در راستای کمک هر چه بیشتر به مردم براس ساخت مسکن مقرر شده است که مابه تفاوت تسهیلات پرداختی به بیش از 40 هزار نفر توسط همان بانک پرداخت شود و خوشبختانه با همکاری بانک مرکزی اعتبار مورد نیاز برای پرداخت به این تعداد از متقاضیان مسکن مهر تامین شده است.

نیکزاد گفت: اجرای طرح مسکن مهر به عنوان یک مسئله کاملا اعتقادی در کشور مطرح است و تمامی مسئولان باید آن را جدای از وظایف کاری و برنامه های اداری خود قلمداد نمایند چرا که رئیس جمهور کشور هم بر این مهم تاکید داشته و لازم است که تمامی مسئولان اجرایی در استانها به ویژه همکاران من در مسکن و شهرسازی به این مهم توجه نمایند.

وی در ادامه سخنان خود به بحث برخورد جدی با زمین خواران اشاره نمود و بیان داشت: خوشبختانه با توجه به پیگیری های بسیار خوب وزارت دادگستری و دستگاه قضایی کشور، اقدامات بسیار خوبی در راستای برخورد با افراد دانه درشت زمین خوار صورت گرفته و امیدواریم که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

وزیر مسکن و شهرسازی افزود: تنها در یکی از پرونده های که توسط وزارت مسکن و شهرستازی پیگیری و با نظر مساعد قوه قضائیه با آن برخورد شد، مراحل نهایی برگشت هزار و 200 هکتار زمین به اموال بیت المال فراهم شده است که در کنار این کار اقدامات مختلفی دیگری نیز در حال انجام است که در زمان مناسب اطلاع رسانی می شود.