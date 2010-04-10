تلاش صلح آمیز اتمی ایران به نفع منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش مطبوعاتی سفارت ایران در بحرین، حسین امیر عبداللهیان که در یک کنفرانس مطبوعاتی در محل سفارت صحبت می کرد به هدف تشریح اهداف برگزاری اولین کنفرانس بین المللی خلع سلاح در تهران پرداخت و گفت: تهران طی هفته آینده شاهد برگزاری کنفرانس بین المللی خلع سلاح و تسلیحات کشتار جمعی خواهد بود و تعداد زیادی از متخصصان و کارشناسان ارشد و شخصیت های ذیربط در امور سیاسی و هسته ای در آن شرکت خواهند کرد.



وی گفت: وجود سلاح هسته ای موجب نگرانی جدی جامعه جهانی است و وجود سلاح هسته ای در کل جهان عامل نگرانی است، صرف نظر از اینکه چه کشوری دارای آن می باشد. جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید می کند که دین و عقاید اسلامی اجازه در اختیار داشتن سلاح های کشتار جمعی را نمی دهد.



علیرغم گذشت 40 سال از امضای موافقتنامه منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) ولی تا کنون هیچگونه تلاش جدی برای اجرای موافقتنامه خلع سلاح های هسته ای و امحاء کامل سلاحهای هسته ای صورت نگرفته است.



وی اهداف برگزاری کنفرانس خلع سلاح را به شرح زیر برشمرد: بررسی چالش های موجود درباره خلع سلاح هسته ای و کشتار جمعی، بررسی عدم اقدام بعضی از کشورها به امضای موافقتنامه منع گسترش سلاح های هسته ای، بررسی چگونگی دستیابی به راهکاری برای خلع سلاح، فعال سازی و اجرای موافقتنامه منع گسترش سلاح های شیمیایی و میکروبی، یافتن راهکار مناسبی برای نظارت بر خلع سلاح هسته ای از طریق آژانس بین المللی انرژی هسته ای.



وی افزود: شرکت کنندگان در کنفرانس خلع سلاح، چگونگی برخورد با چالش ها برای قطعی کردن مسئله خلع سلاح های کشتار جمعی از طریق گفتگو برای دستیابی به راهکارهای مشترک خلع سلاح در سطح جهان را بررسی خواهند کرد.



همچنین چگونگی تشویق کشورهایی که تاکنون به موافقتنامه عدم گسترش سلاح های کشتار جمعی نپیوسته اند و ملحق شدن این کشورها به این موافقتنامه را بررسی خواهد کرد تا کشورهای جهان بتوانند از طریق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای جوامع خود را رشد و توسعه دهند.



ایشان همچنین گفت که کنفرانس، ایجاد راهکاری برای جلوگیری از کمک های کشورهای دارای سلاح هسته ای به رژیم صهیونیستی را (که از سلاح هسته ای نیز برخورداراست اما عضو «NPT» نیست)، و در نتیجه دستیابی به یک نظام بین المللی برای خلع سلاح های کشتار جمعی را بررسی خواهد کرد.



سفیر جمهوری اسلامی ایران در منامه تاکید کرد: این کنفرانس که برای اولین بار در تهران برگزار می شود در نوع خود بی نظیر است. وی در پاسخ به سوالی پیرامون سطح شرکت کنندگان اجلاس اظهار داشت که وزرای خارجه برخی از کشورها و از جمله کشورهای عربی و نیز کارشناسان ذیربط در فناوری هسته ای به این اجلاس دعوت شده اند ولی آنچه برای جمهوری اسلامی ایران مهم است کفیت است نه تعداد شرکت کنندگان.



امیرعبداللهیان در پاسخ به سوال دیگری درخصوص نگرانی و دغدغه برخی از کشورهای منطقه در قبال توانمندیهای هسته ای ایران و احتمال آلودگی هسته ای منطقه در صورت شروع به کار نیروگاه بوشهر گفت: این نگرانیها از خارج از منطقه دامن زده می شود و هدف آن ایران هراسی و دور کردن کشورهای منطقه از یکدیگر است. در حالی که هم اکنون متخصصین ایرانی و روسی در زمینه ایمنی تاسیسات هسته ای بوشهر فعالیت دارند و تمامی مراحل آن تحت نظارت سازمان بین المللی انرژی هسته ای است. تهران با استانداردهای بالای جهانی، ایمنی تاسیسات نیروگاه بوشهر را از ابتدا مدنظر قرار داده است تا شهروندان ایرانی و همسایگان آسوده خاطر باشند.



جمهوری اسلامی ایران استفاده از انرژی هسته ای در زمینه های صلح آمیز را حق مسلم خود و تمامی کشورها می داند. امیرعبداللهیان در پاسخ به سوالی در خصوص تهدیدات غربیها علیه ایران مبنی بر افزایش تحریمها و یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد غربیها سعی دارند علوم و فناوری را در انحصار خود قرار دهند. این کشورها خود از انرژی هسته ای برخوردارند و بالاتر از آن تسلیحات اتمی نیز دارند وآمریکا تنها کشوری است که از سلاح هسته ای استفاده کرده ولی بخاطر داشتن این فناوری علیه ایران اعمال فشار می نماید، در حالیکه رژیم صهیونیستی که از فناوری هسته ای و تسلیحات هسته ای برخوردار است و موافقتنامه منع گسترش را امضا نکرده همچنان مورد حمایت غرب و آمریکا قرار دارد .

وی افزود جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به این فناوری بهای سنگینی را پرداخت نموده و درنتیجه سایر کشورهای منطقه از آن بهره مند شده و اکنون ملاحظه می کنیم که جهت تامین انرژی مورد نیاز خود به فناوری هسته ای در زمینه های صلح آمیز روی آورده اند و ما این رشد و رویکرد منطقه به سوی علوم و فناوری را تبریک می گوییم.



سفیر ایران در منامه در رابطه با فنآوری هسته ای ایران، بیان داشت که فنآوری هسته ای که ایران بدان دست یافته در زمینه های صلح آمیز بکار می رود و توانایی غنی سازی اورانیوم به میزان 20درصد که مورد نیاز رآکتور اتمی تحقیقاتی تهران می باشد، دارد. وی در این رابطه به ادامه گفتگوها بین ایران و سازمان بین المللی انرژی هسته ای و کشورهای غربی در وین و ژنو اشاره نمود و تاکید کرد که ایران اهمیت همکاری با کشورهای همجوار خود بویژه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به حکم حسن همجواری و مشترکات بسیار و نیز روابط دوجانبه و دیرینه بین ایران و این گروه از کشورها که در حاشیه جنوبی خلیج فارس قرار دارند، مد نظر دارد.