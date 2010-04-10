به گزارش خبرنگار مهر، حسین بیژنی در پایان روز نخست نخستین مسابقه رالی اتوبوس های شهری با بیان این مطلب افزود: مسابقه از ساعت 9 صبح آغاز شد و اتوبوس ها با فواصل مشخص از تهران حرکت کردند و پس از 300 کیلومتر طی مسیر در زیباکنار مستقر شدند. بنا بر اعلام داوران و بررسی آنها وضعیت اتوبوسها از نظر امتیاز خوب ارزیابی شده و اولین اتوبوس با 4 امتیاز منفی عملکردی بی سابقه از خود برجای گذاشته است.

وی با تاکید بر اینکه کلیه اتوبوس ها بدون ایراد و نقص فنی مسیر تهران تا زیباکنار را طی کرده اند در خصوص اختلاف نظر فدراسیون اتومبیلرانی و هیئت اتومبیلرانی استان تهران که برگزاری نخستین مسابقه رالی اتوبوس های شهری را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: تا جایی که ما بررسی کردیم دادن مجوز برای برگزاری این مسابقات در شرح وظایف فدراسیون نیست با این حال شرکت واحد برای برگزاری مسابقه رالی اتوبوس های شهری علاوه بر دریافت مجوز هیئت اتومبیلرانی استان تهران و کانون ایرانگردی و جهانگردی مجوز وزارت کشور را نیز دریافت کرده است.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی همچنین خاطرنشان کرد: این یک مسئله داخلی بین هیئت اتومبیلرانی استان تهران و فدراسیون مربوط به این رشته ورزشی است که پیش از این هم سابقه داشته است. فدراسیون بهتر است مسائل داخلی خود را با هیئت های زیر مجموعه خود برطرف کند.

بیژنی با تاکید بر اینکه قلعه بانی رئیس فدراسیون اتومبیلرانی اطلاعات کافی در این خصوص ندارد، افزود: شرکت واحد با اخذ مجوز از هیئت اتومبیلرانی استان تهران از این هیئت کمک گرفته و از داوران و متخصصان امر در این رشته برای امر داوری و کنترل مسابقات بهره می گیرد.

مدیر عامل شرکت واحد همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه فدراسیون اتومبیلرانی در موضوعی که پیش از این هم سابقه داشته بی جهت پافشاری می کند قطعا اگر در کار ما تخلفی وجود داشت سازمان هایی چون کانون ایرانگردی و جهانگردی و وزارت کشور مجوز برگزاری مسابقه را نمی دادند در ضمن از هفته ها قبل مشخص بود که قرار است چنین مسابقه ای برگزار شود. اگر مشکلی هم در برگزاری مسابقات وجود داشت بهتر بود که زودتر از این فدراسیون واکنش نشان می داد.

وی با ابراز خرسندی از همکاری نیروی انتظامی و پلیس راه در امر برگزاری نخستین مسابقه رالی اتوبوس های شهری گفت: بنده حتی یک تلفن هم برای برگزاری این مسابقات به مسئولان نیروی انتظامی و پلیس راه نزدم و از پیشینه کاری خود در نیروی انتظامی استفاده نکرده ام . من اگر در خیابان تخلفی را مرتکب شوم قطعا نیروی انتظامی مرا جریمه خواهد کرد و اینکه اگر این تعداد اتوبوس غیرقانونی در جاده حرکت می کردند قطعا نیروی انتظامی برابر مقررات با آنها برخورد می کرد.

بیژنی، حواشی که پیرامون مسابقه رالی اتوبوس های شهری به وجود آمده را سازمان یافته خواند و گفت: وقتی کسی خود را به خواب می زند به راحتی بیدار نمی شود اما فردی که خواب باشد با یک تلنگر بیدار می شود متاسفانه دوستان ما خود را به خواب زده و برخوردهایی می کنند که اصلا درست نیست. کار ما قانونی است و مطمئنا اگر امری خلاف قانون انجام داده بودیم مطابق مقررات با ما برخورد می شد.

وی ادامه داد: از آقای قلعه بانی خواهش می کنم به جای پرداختن به این مسائل ما را در امر برگزاری مسابقه رالی اتوبوس های شهری که برای اولین بار با هدف ترویج فرهنگ حمل و نقل عمومی صورت می گیرد، یاری رساند اتفاقی که در ایران و دنیا بی نظیر بود.

مدیر عامل شرکت واحد در خصوص حضور بانوان در نخستین مسابقه رالی اتوبوس های شهری گفت: خانم ها هم مانند آقایان از نظر تبحر و رعایت انضباط و پارامترهای مورد نظر برای حضور در مسابقه رالی انتخاب شدند. از بین 108 راننده که 54 اتوبوس را می رانند 6 نفر خانم هستند که تا این مرحله امتیازهای خوبی هم کسب کرده اند.

وی ادامه داد: برای ما رانندگان خانم و آقا هیچ تفاوتی با هم ندارند. برای ما آنچه مهم است تبحر فرد و اجرای کامل قانون است که خوشبختانه خانم ها هم همچون آقایان در این زمینه شرایط خوبی دارند.

بیژنی در خاتمه تصریح کرد: رده بندی مرحله نیمه نهایی در تبریز و رده بندی نهایی نمایندگان در تهران مشخص خواهد شد.