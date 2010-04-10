  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۸:۲۴

علی کریمی:

تیم ملی نیاز به آرامش دارد/ تغییر قطبی به سود فوتبال نیست

تیم ملی نیاز به آرامش دارد/ تغییر قطبی به سود فوتبال نیست

علی کریمی با اشاره به بحث برکناری افشین قطبی از سمت سرمربیگری تیم فوتبال ایران گفت این تیم نیازمند آرامش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی در مطلبی که بر روی وب سایت شخصی خود قرار داده ، آورده است: من به عنوان یک بازیکن نمی توانم در این خصوص اظهار نظر کنم و فدراسیون فوتبال تصمیم گیرنده نهایی است اما معتقدم تغییرات پی در پی به سود فوتبال نیست چراکه تیم ملی در فرصت باقیمانده تا شروع جام ملت های آسیا نیاز به ارامش دارد. به نظرم همه باید برای رسیدن به هدف نهایی که همان قهرمانی در جام ملت هاست دست به دست هم دهیم.

وی در خصوص عملکرد استیل آذین در دیدار برابر ذوب آهن در چارچوب رقابت های جام حذفی اظهار داشت: استیل آذین برابر ذوب آهن فوتبال خوبی ارائه داد و در اکثر دقایق تیم برتر میدان بود. ما شایسته پیروزی بودیم ومی توانستیم در وقت قانونی به خواسته مان برسیم اما موقعیت های خوبی را از دست دادیم.

کریمی در مورد ضربات پنالتی گفت: پنالتی 50-50 است و خیلی از بازیکنان بزرگ دنیا هم ضربه پنالتی خود را را از دست می دهند.. به هرحال این بازی تمام شد و ما باید از این پس همه تمرکزمان را بر روی چهار بازی باقیمانده لیگ معطوف کنیم چرا که هنوز فرصت کسب سهمیه آسیا را داریم.
کد مطلب 1060530

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها