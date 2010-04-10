تیم ملی نیاز به آرامش دارد/ تغییر قطبی به سود فوتبال نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی در مطلبی که بر روی وب سایت شخصی خود قرار داده ، آورده است: من به عنوان یک بازیکن نمی توانم در این خصوص اظهار نظر کنم و فدراسیون فوتبال تصمیم گیرنده نهایی است اما معتقدم تغییرات پی در پی به سود فوتبال نیست چراکه تیم ملی در فرصت باقیمانده تا شروع جام ملت های آسیا نیاز به ارامش دارد. به نظرم همه باید برای رسیدن به هدف نهایی که همان قهرمانی در جام ملت هاست دست به دست هم دهیم.

وی در خصوص عملکرد استیل آذین در دیدار برابر ذوب آهن در چارچوب رقابت های جام حذفی اظهار داشت: استیل آذین برابر ذوب آهن فوتبال خوبی ارائه داد و در اکثر دقایق تیم برتر میدان بود. ما شایسته پیروزی بودیم ومی توانستیم در وقت قانونی به خواسته مان برسیم اما موقعیت های خوبی را از دست دادیم.