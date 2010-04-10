اخراج 8 محیط بان با تجربه محیط زیست در مازندران/ علت اخراج نامعلوم است

به گزارش خبرنگار مهر، از هشت محیط بان اداره محیط زیست مازندران که در قالب طرح بین المللی حفاظت از درنای سیبری به صورت شرکتی از سال 82 به استخدام این اداره درآمده بودند تا از عرصه های حساس محیط زیست بابلسر و آمل حفاظت کنند خواسته شده دیگر به محل کار خود بازنگردند. این در حالی است که پروژه های تحت حفاظت آنها به دلیل برخورداری از حمایتهای بین المللی با مشکل بودجه و کمبود امکانات مواجه نیستند.

مسئولان اداره شهرستانهای بابلسر و آمل که از نزدیک با هشت محیط بان اخراجی کار کرده اند در اعتراض به این حکم درخواست استعفا از مسئولیت خود را به اداره محیط زیست استان مازندران ارسال کرده اند.

یک فعال محیط زیست با تایید این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر به حضور دو ماهه رئیس جدید اداره محیط زیست مازندران اشاره کرد و گفت: حکم اخراج این محیط بانان توسط رئیس جدید اداره محیط زیست صادر شده و به نظر نمی رسد اخراج این محیط بانها به خاطر مسائل مالی بوده باشد چرا که پروژه های محیط زیستی مازندران مشکلات مالی ندارند.

نرگس روحانی با اشاره به مناطق تحت حفاظت هشت محیط بان اخراجی مازندران افزود: آقایان صادق نژاد و رحتمی که مسئولیت اداره های محیط زیست آمل و بابلسر را به عهده دارند به این دلیل درخواست استعفا کرده اند که با نبود این هشت محیط بان با تجربه، مناطق تحت مدیریتشان آماده هرگونه دست اندازی و تخریب خواهد شد.

عضو انجمن غیردولتی حمایت از حیوانات ایران اضافه کرد: این محیط بانان بارها با شکارچیان غیرمجاز و تخریبگران عرصه های محیط زیست درگیر شده اند و جان خود را برای حفاظت این مناطق و حیات وحش آن به خطر انداخته اند و در دادگستریهای منطقه پرونده دارند.

این فعال محیط زیست توضیح داد: همزمان با فصل مهاجرت پرندگان سیبری و اروپا به مناطق شمالی ایران فعالیت این محیط بانان به اوج خود می رسد و گاهی چندین شبانه روز نمی خوابند و حالا که سالها تجربه اندوخته اند و برای دفاع از محیط زیست این کشور زحمت کشیده اند به همین سادگی از کار بیکار شوند. بی شک بعد از هشت سال تجربه برای حفاظت از گونه های در خطر انقراض سرمایه انسانی بزرگی نصیب محیط زیست شده که ارزش بالایی دارد.

کارشناس ارشد محیط زیست تاکید کرد: باید از رئیس اداره محیط زیست مازندران پرسید که اگر منطقه از محیط بانان با تجربه خالی شود آیا سرمایه های طبیعی این سرزمین به همین شکلی که هست باقی می ماند؟ آیا می توان محیط بان تازه وارد را با محیط بانی که هشت سال زندگی اش را به خطر اندخته مقایسه کرد؟ آیا بهانه کمبود بودجه می تواند علت اخراج هشت نفر از زحمتکش ترین افراد محیط زیست شود؟

با این حال اشرفی پور رئیس سابق اداره محیط زیست مازندران که اینک مسئولیت اداره محیط زیست استان تهران را بر عهده دارد در واکنش به اخراج محیط بانان به فعالان محیط زیست گفته است: برای جذب، استخدام و کسب تجربه این محیط بانان زحمات زیادی کشیده شده و اخراج آنها به صلاح محیط زیست نیست.

محیط بان اخراجی اداره حفاظت محیط زیست مازندران که در روز جهانی تالابها نیز از تعدادی از آنها قدردانی شده عبارتند از: مهدی گلی، نقی نبی زاده، حسین بلودار، اسد الله بوداغی، یاسر آزادی، عبدالله دادبین، حسین محمدی، مهدی مجید نیا.

مناطق تحت حفاظت محیط بانان اخراجی، شامل پناهگاه حیات وحش میانکاله که نوار باریکی به طول 60 کیلومتر در حاشیه ساحل جنوب شرقی دریای خزر است با وسعت 45 هزار هکتار و شامل خلیج و تالاب میانکاله و خشکی با وسعت 23 هزار و 800 هکتار شامل شبه جزیره میانکاله، ساحل و جزیره کوچک که در مجموع در برگیرنده عرصه ای به مساحت 68 هزار و 800 هکتار است. این منطقه 28 درصد مساحت کل استان مازندران را شامل می شود.

همچنین منطقه تیراندازی ممنوع فریدون کنار با وسعتی معادل پنج هزار و 427 هکتار شامل دامگاه "فریدون کنار" و "ازباران" و دامگاه های "سرخ رود" غربی و شرقی علاوه بر اینکه زیستگاه زمستانه گله غربی درنای سیبری در کشور است، هر ساله پذیرای نزدیک به یک سوم گونه های پرنده زمستان گذر است که شامل 150 گونه می شود و گسترده ترین شیوه های صید سنتی پرندگان را نیز داراست. این منطقه به عنوان بیست و دومین تالاب حائز اهمیت بین المللی در فهرست کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است.

تمام این وسعت توسط هشت محیط بان فداکار و شجاع در قالب طرح درنای سیبری حفاظت شده است.