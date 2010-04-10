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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۳۷

اختصاصی مهر/

نهایی شدن جدول آزمون استخدامی آموزش و پرورش/ برگزاری آزمون در تابستان

نهایی شدن جدول آزمون استخدامی آموزش و پرورش/ برگزاری آزمون در تابستان

رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی، آمار و فناوری وزارت آموزش و پرورش درباره جزئیات استخدام 40 هزار نیرو در آموزش و پرورش گفت: جدول آزمون استخدامی آموزش و پرورش در حال نهایی شدن است و دفترچه نحوه برگزاری آزمون بزودی منتشر می شود.

اسدالله اسدی گرمارودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: گزارش کامل نحوه برگزاری آزمون پس از تکمیل شدن توسط وزیر آموزش و پرورش اعلام می شود.

پیش از این وزیر آموزش و پرورش از استخدام 40 هزار معلم از طریق برگزاری آزمون خبر داده و گفته بود این معلمان از سال تحصیلی 90-89  کار خود را آغاز می کنند.
 
رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی، آمار و فناوری وزارت آموزش و پرورش درباره جزئیات برگزاری آزمون نیز گفت: پس از اعلام رسمی برگزاری آزمون از طریق جراید عمومی، آن را در دو مرحله عمومی و تخصصی برگزار می کنیم و سپس از پذیرفته شدگان آزمون مرحله دوم مصاحبه و گزینش به عمل می آید و پس از آن نیز دوره های کوتاه مدت تربیت مدرس را برای آنها برگزار خواهیم کرد.
 
استخدام از میان افراد با مدارک کارشناسی و بالاتر
 
اسدی گرمارودی در پاسخ به این سئوال که " آیا دارندگان مدرک کاردانی نیز می توانند در این آزمون شرکت کنند؟" گفت: طبق مصوبه مجلس، تنها افرادی که دارای مدرک لیسانس هستند می توانند در آموزش و پرورش استخدام شوند بنابراین افراد با مدرک کاردانی نمی توانند در آزمون استخدامی شرکت کنند.
کد مطلب 1060536

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