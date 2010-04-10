جزئیات دقیق طرح شبکه کتابفروشیهای اینترنتی ناشران ایران

ساسان سیادتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ویژگیهای این طرح گفت: در این شبکه با حذف واسطهها تخفیفی که ناشر روی هر کتاب میدهد نصیب خریداران میشود. استفاده از تکنولوژیهای روزآمد، کاهش هزینههای مردم در ابعاد مختلف، کم شدن سفرهای درون شهری، اطلاع رسانی مستمر و منظم کتب منتشره و افزایش ویترین فروش و دسترسی بیشتر مردم به کتاب نیز از دیگر ویژگیهای طرح است.
نحوه پیوستن کتابفروشیهای اینترنتی کشور به سایت شبکه
مدیرعامل شرکت خدمات هوشیار "وب گستر" افزود: شبکه کتابفروشیهای اینترنتی ناشران یک سایت مرکزی به نام ناشران ایرانی (Pubs.ir) دارد و کتابفروشیهای اینترنتی مستقل ناشران با هر برنامه و توسط هر شرکتی ایجاد شده باشند، میتوانند با اتصال به سایت ناشران ایرانی به این شبکه بپیوندند و اطلاعات کتب و کتابفروشیهای اینترنتی ناشران در سایت ناشران ایرانی معرفی میشوند.
وی اضافه کرد: اطلاعات کتب ناشران در رده دیویی و اطلاعات ناشران در فهرست ناشران، فهرست میشوند. در این شبکه هر ناشر یک سایت مستقل با دامنه اینترنتی دلخواه دارد و خرید کتاب در کتابفروشیهای اینترنتی ناشران صورت میگیرد.
سیادتی گفت: ما برای ناشرانی که سایت اینترنتی ندارند با تخفیف فرهنگی کتابفروشی اینترنتی ایجاد میکنیم. سایت ناشران ایرانی به عنوان سایت جستجوی کتاب، خریداران را راهنمایی میکند تا بدانند کتب دلخواهشان در کتابفروشی اینترنتی کدام ناشر عرضه شده تا جهت خرید به آن مراجعه کنند.
سیادتی گفت: ما برای ناشرانی که سایت اینترنتی ندارند با تخفیف فرهنگی کتابفروشی اینترنتی ایجاد میکنیم. سایت ناشران ایرانی به عنوان سایت جستجوی کتاب، خریداران را راهنمایی میکند تا بدانند کتب دلخواهشان در کتابفروشی اینترنتی کدام ناشر عرضه شده تا جهت خرید به آن مراجعه کنند.
چهار روش جستجو برای خریداران اینترنتی کتاب
طراحی و مجری این پروژه ادامه داد: برای آنکه خریداران به سرعت به کتب دلخواهشان راهنمایی شوند، سایت ناشران ایرانی چهار روش جستجو را به خریداران ارائه میکند؛1- جستجوی ساده که بر بالای تمام صفحات سایت ناشران ایرانی قرار دارد 2- جستجوی پیشرفته 3- رده دیویی و 4- فهرست ناشران.
وی گفت: در اطلاعاتی که جلو عکس هر کتاب نمایش داده میشود لینکی وجود دارد که خریدار با اشاره بر روی آن و برای خرید کتاب به طور بیواسطه از ناشر به کتابفروشی اینترنتی ناشر آن کتاب ارجاع داده میشود.
سیادتی یادآور شد: پیش از این در ایران کتابفروشیهای اینترنتی واسطه و بزرگ فعالیت داشتند که کتاب را از ناشر اخذ و در سایت خود به فروش میرساندند که در این روش هزینه واسطهگری به خریدار تحمیل میشد و تخفیفی که ناشر بر روی هر کتاب میداد به دست خریداران نمیرسید و لذا خرید اینترنتی کتاب نسبت به خرید از مغازههای کتابفروشی مزیت اندکی داشت.
وی گفت: در اطلاعاتی که جلو عکس هر کتاب نمایش داده میشود لینکی وجود دارد که خریدار با اشاره بر روی آن و برای خرید کتاب به طور بیواسطه از ناشر به کتابفروشی اینترنتی ناشر آن کتاب ارجاع داده میشود.
سیادتی یادآور شد: پیش از این در ایران کتابفروشیهای اینترنتی واسطه و بزرگ فعالیت داشتند که کتاب را از ناشر اخذ و در سایت خود به فروش میرساندند که در این روش هزینه واسطهگری به خریدار تحمیل میشد و تخفیفی که ناشر بر روی هر کتاب میداد به دست خریداران نمیرسید و لذا خرید اینترنتی کتاب نسبت به خرید از مغازههای کتابفروشی مزیت اندکی داشت.
سه راهکار برای افزایش فروش اینترنتی ناشران
مجری طرح مذکور گفت: به منظور افزایش فروش ناشران در شبکه کتابفروشیهای اینترنتی ناشران سه راهکار مد نظر قرار گرفته است؛ نخست مذاکره با معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برای فراهم کردن امکان فروش به دارندگان بن الکترونیک کتاب در کتابفروشیهای اینترنتی ناشران. به همین منظور تفاهم نامهای تنظیم شده و در تلاشیم با اخذ تائیدیه فنی، این تفاهمنامه امضاء و اجرایی شود.
وی ادامه داد: راه دوم تبلیغ تلویزیونی جمعی است؛ سایت ناشران ایرانی بستر فنی لازم را فراهم میکند تا ناشران بتوانند به طور جمعی کتابفروشیهای اینترنتی خود را تبلیغ تلویزیونی کنند و هزینه تبلیغ تلویزیونی بین ناشران سرشکن میشود. هدف از تبلیغ تلویزیونی جمعی خرید کتاب با حداکثر تخفیف در کتابفروشیهای اینترنتی هر یک از ناشران است. ناشرانی که کتابفروشی اینترنتی دارند میتوانند با پرداخت سهم هر ناشر از تبلیغ تلویزیونی جمعی، کتب و پایگاه اینترنتی خود را در سایت ناشران ایرانی معرفی کنند.
پخش اولین تبلیغ تلویزیونی جمعی در اواخر فروردین
سیادتی درباره ناشرانی هم که برایشان کتابفروشی اینترنتی ایجاد میشود، گفت: بانک پاسارگاد سهم هر ناشر را از تبلیغ تلویزیونی جمعی میپردازد و به این منظور توافق اولیه با این بانک صورت گرفته و در حال تنظیم قرارداد هستیم و امیدواریم اواخر فروردین ماه اولین تبلیغ تلویزیونی جمعی پخش شود و از آن به بعد پخش تبلیغ تلویزیونی جمعی "حداقل هفتهای یکبار" استمرار خواهد یافت.
طراح و مجری طرح شبکه کتابفروشیهای اینترنتی ناشران کشور ادامه داد: پخش تبلیغ تلویزیونی جمعی ضمن معرفی شبکه کتابفروشیهای اینترنتی ناشران به خریداران، موجب میشود تا ناشران بیشتری به شبکه بپیوندند و توسعه سریع شبکه را میسر میکند.
رونمایی از سامانه پستی ویژه شبکه کتابفروشیهای اینترنتی ناشران در آینده نزدیک
وی افزود: راه سوم برای افزایش فروش ناشران در شبکه کتابفروشیهای اینترنتی، جلب مشارکت پست به منظور ایجاد اطمینان در خریداران کتاب است؛ پس از واریز وجه کتاب، ناشر کتاب را برای خریداران ارسال خواهد کرد. برای تسهیل در ارسال کتاب توسط ناشران سامانه پستی متفاوتی هم در دست تهیه است که به زودی رونمایی میشود.
وی ادامه داد: راه دوم تبلیغ تلویزیونی جمعی است؛ سایت ناشران ایرانی بستر فنی لازم را فراهم میکند تا ناشران بتوانند به طور جمعی کتابفروشیهای اینترنتی خود را تبلیغ تلویزیونی کنند و هزینه تبلیغ تلویزیونی بین ناشران سرشکن میشود. هدف از تبلیغ تلویزیونی جمعی خرید کتاب با حداکثر تخفیف در کتابفروشیهای اینترنتی هر یک از ناشران است. ناشرانی که کتابفروشی اینترنتی دارند میتوانند با پرداخت سهم هر ناشر از تبلیغ تلویزیونی جمعی، کتب و پایگاه اینترنتی خود را در سایت ناشران ایرانی معرفی کنند.
پخش اولین تبلیغ تلویزیونی جمعی در اواخر فروردین
سیادتی درباره ناشرانی هم که برایشان کتابفروشی اینترنتی ایجاد میشود، گفت: بانک پاسارگاد سهم هر ناشر را از تبلیغ تلویزیونی جمعی میپردازد و به این منظور توافق اولیه با این بانک صورت گرفته و در حال تنظیم قرارداد هستیم و امیدواریم اواخر فروردین ماه اولین تبلیغ تلویزیونی جمعی پخش شود و از آن به بعد پخش تبلیغ تلویزیونی جمعی "حداقل هفتهای یکبار" استمرار خواهد یافت.
طراح و مجری طرح شبکه کتابفروشیهای اینترنتی ناشران کشور ادامه داد: پخش تبلیغ تلویزیونی جمعی ضمن معرفی شبکه کتابفروشیهای اینترنتی ناشران به خریداران، موجب میشود تا ناشران بیشتری به شبکه بپیوندند و توسعه سریع شبکه را میسر میکند.
رونمایی از سامانه پستی ویژه شبکه کتابفروشیهای اینترنتی ناشران در آینده نزدیک
وی افزود: راه سوم برای افزایش فروش ناشران در شبکه کتابفروشیهای اینترنتی، جلب مشارکت پست به منظور ایجاد اطمینان در خریداران کتاب است؛ پس از واریز وجه کتاب، ناشر کتاب را برای خریداران ارسال خواهد کرد. برای تسهیل در ارسال کتاب توسط ناشران سامانه پستی متفاوتی هم در دست تهیه است که به زودی رونمایی میشود.
طرح شبکه کتابفروشیهای اینترنتی ناشران ایران اواخر سال 87 به وزارت ارشاد ارائه شد و در دستور کار معاونت فرهنگی آن قرار گرفت و پس از چندی دستورالعملهای لازم برای اجراء آن هم تدوین شد. این طرح در راستای اجراء سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و توسط بخش خصوصی انجام میشود.
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