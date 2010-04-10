حسین صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعیین محل جدید استقرار تعداد زیادی از ناشران حاضر در نمایشگاه، گفت: با توجه به اینکه امسال رواق‌های مصلی در اختیار ما نیست، با تعدادی از تشکل‌های نشر برای استقرار ناشران زیرمجموعه‌شان در سازه‌های جدید، به توافق رسیده‌ایم.

وی افزود: این تشکل‌ها انجمن فرهنگی ناشران کتب آموزشی، انجمن ناشران دانشگاهی و انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان هستند که محل‌های مربوط به ناشرانشان را تحویل گرفتند. بر همین اساس ناشران دانشگاهی، آموزشی و کودک و نوجوان در سازه‌های جدید مستقر خواهند شد.

به گفته مدیر کمیته اجرایی نمایشگاه کتاب این سازه‌ها آلومینیومی و بدون ستون است که در ابعاد 10، 15 و 20 مترمربعی فراهم آمده و در نمایشگاه امسال برای نخستین بار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صفری همچنین از اتمام کار برق‌رسانی به بخش جدید‌الاحداث نمایشگاه کتاب در مصلای تهران خبر داد و گفت: تامین برق همیشه از مسائل حساس نمایشگاه بوده و به همین منظور با مساعدت وزارت نیرو کار برق‌رسانی به این بخش جدید نمایشگاه هم انجام شد.

وی در عین حال از تداوم رایزنی با مسئولان شرکت مخابرات و بانک عامل نمایشگاه کتاب تهران برای حل کاستی‌های مربوط در این بخش از نمایشگاه اشاره کرد و گفت: برای فراهم شدن سیستم ارتباط تلفنی ثابت و سیار جلسات مختلفی را با مخابرات برگزار کرده‌ایم که ادامه دارد. همچنین با بانک عامل جلساتی را برای فراهم شدن امکان نصب دستگاه‌های کارت‌إخوان خرید کتاب داشته‌ایم.