تمرکز نمایشگاه کتاب لندن بر آفریقای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت آرت‌لینک، در این همایش فرهنگی 47 شخصیت برجسته از نویسندگان، شاعران، نمایشنامه‌نویسان و دانشگاهیان آفریقای جنوبی شرکت می‌کنند تا جلوه‌هایی از ادبیات این کشور را به نمایش بگذارند.

از نویسندگان معروف آفریقایی که در این همایش حضور می‌یابند می‌توان به آندره برینک و دومن گالگوت، آچمات دانگور و گیلیان اسلوو اشاره کرد که در طول برگزاری این مراسم با سمینارها و برگزاری کارگاه‌ها، ادبیات کشور خود را به بازدیدکنندگان خواهند شناساند.

"تاثیر ادبیات در تاریخ آپارتاید آفریقای جنوبی"، "هویت ملی" و "چگونه نوشتن به زبان انگلیسی می‌تواند موجب غنای زبان بومی نویسنده شود؟" از مباحثی است که در این همایش درباره آن بحث می‌شود.

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