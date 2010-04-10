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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۰۷

تمرکز نمایشگاه کتاب لندن بر آفریقای جنوبی

تمرکز نمایشگاه کتاب لندن بر آفریقای جنوبی

بخش ادبیات شورای بریتانیا از 15 تا 23 آوریل (26 فروردین تا 3 اردیبهشت) میزبان سومین برنامه بازار فرهنگی "یک ملت، چندین صدا" در نمایشگاه کتاب لندن خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت آرت‌لینک، در این همایش فرهنگی 47 شخصیت برجسته از نویسندگان، شاعران، نمایشنامه‌نویسان و دانشگاهیان آفریقای جنوبی شرکت می‌کنند تا جلوه‌هایی از ادبیات این کشور را به نمایش بگذارند.

از نویسندگان معروف آفریقایی که در این همایش حضور می‌یابند می‌توان به آندره برینک و دومن گالگوت، آچمات دانگور و گیلیان اسلوو اشاره کرد که در طول برگزاری این مراسم با سمینارها و برگزاری کارگاه‌ها، ادبیات کشور خود را به بازدیدکنندگان خواهند شناساند.
 
"تاثیر ادبیات در تاریخ آپارتاید آفریقای جنوبی"، "هویت ملی" و "چگونه نوشتن به زبان انگلیسی می‌تواند موجب غنای زبان بومی نویسنده شود؟" از مباحثی است که در این همایش درباره آن بحث می‌شود.
 
شورای بریتانیا سازمانی بین‌المللی، خیریه و غیر سیاسی در انگلستان است که در صدد ایجاد فرصتهای آموزشی و روابط فرهنگی با دیگر کشورهاست. این شورا اکنون با بیش از 100 کشور در سراسر جهان در جهت ایجاد تعامل دانش و افکار همکاری می‌کند و در سال گذشته بیش از 128 میلیون نفر از پروژه‌های این سازمان بهره‌برده‌اند.
کد مطلب 1060540

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