انتظار عملکرد بهتری را از فدراسیون فوتبال داریم/ پیروانی حمایت نشد

سیدجلال یحیی زاده در گفتگو با خبرنگارمهر، ضمن بیان این مطلب افزود : فدراسیون فوتبال امسال ، سال سختی را پیش رو دارد و مسابقات جام ملت های آسیا و بازی های آسیایی دو رویداد مهمی است که مردم انتظار دارند تیم ملی بزرگسالان و تیم امید ایران در آنها نتیجه بگیرند و به ناکامی های فوتبال کشور پایان دهند.

یحیی زاده یادآورشد : خوشبختانه در سال جدید عملکرد نمایندگان فوتبال باشگاهی ایران در لیگ قهرمانان آسیا رضایت بخش بوده بطوری که هر چهار نماینده کشورمان تقریبا شانس صعود از گروه خود را دارند که این می تواند مقدمه ای برای موفقیت تیم های ملی ما در سطح قاره آسیا باشد.

وی با بیان اینکه فدراسیون فوتبال نباید وارد حاشیه های خودساخته شود و تمرکز و آرامش فکری خود را در پرداختن به مسائل اصلی از دست بدهد، تصریح کرد: برخی اختلاف نظرهای داخلی مسئولان فدراسیون نباید به گونه ای در رسانه ها مطرح شود که همگان چنین استنباط کنند که بین مسئولان فدراسیون فوتبال شکاف فکری زیادی وجود دارد و اعضای تصمیم گیرنده فدراسیون در تصمیمات خود دچار ناهماهنگی و تشتت رای هستند.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس تاکید کرد: فدراسیون فوتبال و عملکرد آن ازهرنظر زیر ذره بین مردم و رسانه ها قرار دارد و برخی اظهارات و رفتارهای احساسی نباید باعث شود این رشته پرطرفدار دچار آشفتگی و بی نظمی شود و از ماموریت ها و اهداف اصلی خود بازبماند.

وی با انتقاد ازمسئولان فدراسیون فوتبال درکناره گیری غلامحسین پیروانی ازتیم فوتبال امید، تصریح کرد: کناره گیری پیروانی از تیم امید بسیار ناراحت کننده بود چرا که وی از مربیان ارزشی ، اعتقادی و موفق باشگاهی کشور بودند که می توانستند در تیم امید هم موفق باشند ولی فدراسیون فوتبال حمایت های لازم را انجام نداد تا باعث کناره گیری وی از تیم امید شود.

یحیی زاده اضافه کرد : در فاصله هشت ماه تا بازی های آسیایی گوانگژو نگران وضعیت تیم امید هستیم و این نگرانی را به مسئولان فدراسیون فوتبال هم منعکس کرده ایم و امیدوارم تا آنها با تدابیر ویژه و تصمیمات منطقی، شرایط مناسبی را برای حضور موفق تیم امید در بازی های آسیایی فراهم کنند.