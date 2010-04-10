در گفتگو با مهر عنوان شد: عرضه سه مدل گوشی موبایل جدید ایرانی به بازار

حمید سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سه مدل گوشی جدید تولید شده با قیمتی تا سقف 50 هزار تومان وارد بازار می شود گفت: استقبال مشتریان از گوشی های ارزان قیمت جنرال لوکس (جی ال ایکس) باعث شده تا مدل های متنوعی به تولیدات این شرکت اضافه شود.

وی از سه مدل گوشی c 2680 پلاس، پلاس X5 و ELEGANCE نام برد و گفت: این گوشی ها با امکاناتی همچون استفاده همزمان از دو سیمکارت، پشتیبانی از کارت حافظه، دوربین عکاسی و فیلمبرداری VGA ، پخش موسیقی و بلوتوث در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت تولیدکننده گوشی های ایرانی GLX به امکانات جدید و متفاوت گوشی مدل 2680 c پلاس اشاره کرد و ادامه داد: این گوشی از برنامه خودکار کپی دفترچه تلفن همراه به کارت حافظه، منشی تلفن همراه و برنامه ضبط رادیو بهره می برد.

وی پیش بینی کرد با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و استقبال مردم از گوشی های ارزان قیمت، گوشی های فوق پس از عرضه نهایی در بازار تلفن همراه با استقبال مناسب متقاضیان روبه رو شود.