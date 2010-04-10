  1. هنر
  2. سایر
۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۰۴

تغییرات ساختاری دبیرخانه کتاب سال حوزه

تغییرات ساختاری دبیرخانه کتاب سال حوزه

دبیر اجرایی همایش کتاب سال حوزه از تصویب تغییرات ساختاری در دبیرخانه کتاب سال حوزه خبر داد.

علی رضا زهیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با تدوین ساختار جدید دبیرخانه کتاب سال حوزه و ارسال آن به شورای عالی حوزه برای تصویب در سال جاری شاهد تغییرات ساختاری در کتاب سال حوزه خواهیم بود.

دبیر اجرایی همایش کتاب سال حوزه افزود: در تدوین این ساختار، شورای سیاستگذاری جدید با دو مجموعه اجرایی و علمی تشکیل می شود ولی ساختار "دبیرخانه" ای کتاب سال حوزه همچنان حفظ شده و زیر مجموعه معاونت پژوهشی حوزه باقی مانده است.
 
وی افزود: تقویت و انسجام بیشتر فعالیتهای دبیرخانه کتاب سال حوزه از مهمترین اهداف ساختار جدید است.
کد مطلب 1060544

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها