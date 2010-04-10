تغییرات ساختاری دبیرخانه کتاب سال حوزه

علی رضا زهیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با تدوین ساختار جدید دبیرخانه کتاب سال حوزه و ارسال آن به شورای عالی حوزه برای تصویب در سال جاری شاهد تغییرات ساختاری در کتاب سال حوزه خواهیم بود.

دبیر اجرایی همایش کتاب سال حوزه افزود: در تدوین این ساختار، شورای سیاستگذاری جدید با دو مجموعه اجرایی و علمی تشکیل می شود ولی ساختار "دبیرخانه" ای کتاب سال حوزه همچنان حفظ شده و زیر مجموعه معاونت پژوهشی حوزه باقی مانده است.

وی افزود: تقویت و انسجام بیشتر فعالیتهای دبیرخانه کتاب سال حوزه از مهمترین اهداف ساختار جدید است.