4 سال تاخیر برای تصویب لایحه کاهش مخاطرات سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه کاهش مخاطرات سلامت به عنوان یک ماده قانونی در برنامه چهارم توسعه کشور گنجانده شده و می بایست در هیئت دولت تصویب می شد تا به صورت یک قانون اجرا شود.

این در حالی است که اجرای تکالیف قانونی مصوب در برنامه چهارم توسعه کشور در پایان سال 88 به اتمام رسید و دولت برای اینکه به تکلیف خود عملکرده باشد، لایحه کاهش مخاطرات سلامت را که یکی از لوایح مهم در حوزه سلامت است تصویب کرد.

بر اساس ماده 85 قانون برنام چهارم توسعه، دولت موظف شده بود ظرف مدت 6 ماه از زمان تصویب این قانون (1383) لایحه حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدیده کننده سلامت را تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه کند.

آمارها پلیس و پزشکی قانونی حاکی از آن است که سالانه حدود 23 هزار نفر از هموطنان در سوانح رانندگی و ترافیکی جان خود را از دست می دهد و دهها هزار نفر نیز مصدوم و معلول می شوند.

نتایج بررسی گزارشهای سازمان پزشکی قانونی نشان می دهد در سال 1384 به طور میانگین روزانه تعداد 51 نفر در تصادفات جاده ای کشته می شدند که این عدد در سال 88 به 42 نفر کاهش یافت.

بر اساس ماده 85 قانون برنامه چهارم توسعه لایحه کاهش مخاطرات سلامت باید به نحوی تنظیم شود که کاهش حوادث حمل و نقل و ترافیک را از طریق شناسایی نقاط و محورهای حادثه خیز جاده ها و راههای مواصلاتی و کاهش این نقاط در برگیرد به نحوی که 50 درصد این نقاط تا پایان زمان برنامه توسعه چهارم در سال 88 اصلاح شده باشد.

این در حالی است که نقاط حادثه خیز در جاده های کشور همچنان یکی از علل وقوع تصادفات و سوانح ترافیکی به شمار می رود و جان سرنشینان وسایل نقلیه را تهدید می کند.

در قانون برنامه چهارم توسعه کشور تاکید شده است که دولت باید در لایحه کاهش مخاطرات سلامت، روشهای رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی را مورد تاکید قرار دهد و علاوه بر آن برای ساماندهی و تکمیل شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل را برنامه ریزی کند.

دکتر محمد تقی نوربخش، عضو هیئت مدیره انجمن ارتوپدی ایران با بیان اینکه آسیبها در اندام فوقانی، تحتانی و ستون فقرات مصدومان حوادث ترافیکی رخ می دهد، گفت: آمار بالای تصادفات جاده ای در کشور علاوه بر مرگ و میر و مصدومانی که به دنبال دارد، باعث از دست دادن نیروی کار کشور می شود. چون اغلب افرادی که تصادف می کنند جوان و نیروی مولد هستند و همین مسئله هزینه های زیادی برای کشور دارد.

تحقیقات کارشناسان پلیس راه کشور در تمام جاده ها نشان می دهد که سرنشینان صندلی عقب خودرو 30 درصد قربانیان تصادفات جاده ای را تشکیل می دهند.