اجرای رصد مشترک و ارسال پیام صلح/ پروژه ایران میراث زنده جهان شد

محمد جواد ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پروژه "30 شب صلح ستارگان" برگرفته از تجربه پروژه ویژه صلح ستارگان و پروژه بنیادی 100 ساعت نجوم در سال جهانی نجوم سال 2009 است، افزود: این پروژه از ابتدای ماه نجوم (ماه آوریل) آغاز شد و در طی آن اقدام به برگزاری رصدهای مشترک به صورت همزمان برای عموم مردم به ویژه مردم مرزنشین کشورها می شود. این پروژه از شرقی ترین کشورها آغاز می شود و تا انتهای ماه نجوم تا غربی ترین کشورهای جهان ادامه دارد.



وی با تاکید بر اینکه انجمن منجمان بدون مرز (AWB) و پروژه جهانی صلح ستارگان (StarPeace) به طور مشترک، برنامه ریزی و هدایت پروژه "30 شب صلح ستارگان" را بر عهده دارند افزود: تاکنون نیوزلند، چین و فیلیپین در نوبت اول و هند، نپال، سریلانکا و پاکستان در نوبت دوم به برگزاری رصدهای عمومی در نقاط مرزی خود پرداختند. روز پنجشنبه 19 فروردین ماه نوبت به ایران و کشورهای نزدیک به عرض جغرافیایی ایران رسید که در این راستا انجمن "مدار 27 درجه" قشم در پارک زیتون قشم، "خانه نجوم" بیرجند و انجمن آسمان مهر بیرجند در روستایی از توابع قائنات استان خراسان جنوبی در نزدیکی مرز افغانستان و همچنین در کردستان انجمن نجوم سنندج برنامه رصدی مشترکی به همین مناسبت برگزار کردند. همزمان با ایران رصدهای مشترک صلح ستارگان در کشورهای عراق، امارات، افغانستان، پاکستان، عربستان سعودی، آذربایجان، سوریه و بحرین نیز صورت گرفت.



دبیر انجمن صلح آسمانی به رصدهای مشترک ایران اشاره کرد و ادامه داد: رصدهای مشترک صلح ستارگان در ایران در جزیره قشم همزمان با امارات متحده عربی، مابین جلفا و نخجوان بر روی پل رود ارس، در "پسابندر" چابهار همزمان با مسقط عمان و کراچی پاکستان برگزار شد.

به گفته وی همزمان با اجرای رصد مشترک میان ایران و کشورهای همسایه پیام صلح از طریق تلفن ارسال شد.

پروژه صلح ستارگان میراث جهانی



ترابی با اشاره به پروژه صلح ستارگان خاطرنشان کرد: پروژه صلح ستارگان (StarPeace) پروژه ای است که در سال 2008 آغاز شد و در قالب یکی از پروژه های ویژه در سال جهانی نجوم سال 2009 فعالیت کرد. این پروژه از سوی ایران پیشنهاد شد که با همکاری انجمن علمی پژوهشی صلح آسمانی و انجمن نجوم ایران جهانی شد و پس از اتمام سال 2009 (سال جهانی نجوم) عنوان میراث زنده سال جهانی نجوم را از طرف یونسکو و اتحادیه بین‌المللی نجوم به خود اختصاص داد.



وی اصلی ترین هدف از اجرای پروژه صلح ستارگان را ترویج نجوم با محور توصیف ابعاد بزرگ مقیاس عالم و یادآوری جایگاه سیاره کوچک زمین در کیهان دانست و گفت: اینجا نقطه ای است که از آن رابطه نجوم و صلح پدید می آید، مرزها رنگ می بازد و تفکر صلح و دوستی پدید می آید. صلح میان مردم دو کشوری که گرچه روی یک سیاره زندگی می کنند و گاهی حتی در یک اقلیم اما مرزهای سیاسی میان آنها فاصله ای غیر واقعی ایجاد کرده است.