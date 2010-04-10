طوفانهای شدید ایالات ساحلی آمریکا را تهدید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کلرادو اعلام کردند آغاز فصل طوفانهای آتلانتیکی سال 2010 می تواند خطرهای جدی و جدیدی را برای ایالتهای ساحلی آمریکا به وجود آورد.

در این فصل 6 ماهه که از ابتدای ماه ژوئن آغاز خواهد شد می توان در حدود 15 طوفان گرمسیری را مشاهده کرد که احتمال نزدیک شدن یکی از این گردبادها و طوفانهای قدرتمند به زمین در حدود 69 درصد است. گردبادهای بزرگ، بادهای قدرتمند و ثابت را فشرده ساخته و سرعت وزش در آنها حداقل 178 کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

برای سواحل خلیجی مانند فلوریدا، برونزویل، تگزاس، و خلیج مکزیک احتمال نزدیک شدن طوفان به زمین در حدود 44 درصد پیش بینی شده است.

فصل طوفان آتلانتیکی به صورت میانگین و معمول از 10 طوفان گرمسیری تشکیل می شود که 6 طوفان آن به گردبادهای بزرگ تبدیل خواهند شد. محققان دانشگاه کلرادو همچنین پیش بینی کرده اند احتمال وقوع طوفان در دریای کارائیب که هائیتی را به شدت در خطر قرار خواهد داد در حدود 58 درصد است.

پیشتر دانشمندان کلرادو در حدود 11 تا 16 طوفان را پیش بینی کرده بود که 6 تا هشت طوفان آن به گردبادهای عظیم تبدیل خواهند شد. وب سایت AccuWeather.com نیز ماه گذشته اعلام کرده بود احتمال وقوع طوفانهای قدرتمند در فصل طوفانی جدید بسیار بالا و بیشتر از حد معمول همیشه است.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، فصل طوفانی سال 2009 در 30 نوامبر سال گذشته به پایان رسید و یکی از آرامترین فصلهای طوفان از سال 1997 تا آن زمان تشخیص داده شد.