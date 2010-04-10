به گزارش خبرنگار مهر، در پایان نخستین روز رقابت 54 راننده اتوبوس های شهری، جمعه شب در مراسمی که در تالار جام جم زیباکنار برگزار شد ضمن قدردانی از 54 سال فعالیت شرکت واحد از مسعود مرادی راننده اتوبوس شماره 44 در این رقابتها تجلیل شد.

مسعود مرادی در این رقابتها چهار خطا داشت که در بین شرکت کنندگان دارای کمترین خطا بود. به همین خاطر مسئولان برگزاری این رالی با اهدا یک سکه بهار آزادی از وی تجلیل کردند.

قرار است 54 اتوبوس شرکت کننده در این رالی از صبح امروز رقابت خود به سمت اردبیل را آغاز کنند.

بر اساس ابتکار شرکت واحد، در هر اتوبوس دو راننده حضور خواهند داشت و همسران آنها به عنوان نقشه خوان رانندگان را همراهی خواهند کرد.

مسیر حرکت اتوبوس ها به ترتیب تهران- قزوین- گیلان- اردبیل- آذربایجان شرقی- زنجان- قزوین- تهران خواهد بود. این مسابقه طی روزهای بیستم تا بیست و پنجم فروردین ماه برگزار خواهد شد.