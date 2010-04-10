سران نظام و ملت ایران هزینه های برخورداری از دانش صلح آمیز هسته ای را می پردازند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد نبی حبیبی در شیراز گفت: اگر قرار باشد ملت ایران برای مسائل مربوط به خود از کسی اجازه بگیرد باید در مورد انقلاب نیز همین کار را می کرد اما همان طور که برای انقلاب اسلامی، اجازه نگرفت در مسئله مهم انرژی هسته ای صلح آمیز نیز خودمان را محتاج به کسی نمی بینیم.

وی با بیان اینکه در تمام قوانین بین المللی تصریح شده که ملتها می توانند از انرژی هسته ای صلح آمیز برخوردار باشند حال ما به چه عنوان از این حق مسلم که خودشان نیز از امضا کنندگان آن به حساب می آیند صرف نظر کنیم، افزود: پیگیری نکردن موضوع دستیابی به دانش انرژی هسته ای صلح آمیز در کشور، خیانت به نسل های آینده خودمان است.

دبیرکل حزب موتلفه با اشاره به اینکه آمریکا خیال کرده با تهدید، ملت تسلیم می شوند، افزود: آنها هشت سال جنگ را به کشور تحمیل کردند و تمام کمکهای خود را از قبیل کمکهای مالی، ماهواره ای، جاسوسی، مهمات و... در اختیار صدام قرار دادند اما ملت ایران تصمیم به مقاومت گرفت و هشت سال در مقابل زیاده خواهی آنها ایستاد.

وی با اشاره به اینکه امروز نیز در مسئله دانش هسته ای صلح آمیز چاره جز دستیابی به این انرژی به واسطه محدود بودن منابع نفتی نداریم، افزود: طی مدت اخیر رئیس جمهور آمریکا تهدیداتی را مطرح کرده که رئیس جمهور کشورمان نیز به بهترین وجه در مقبال زیاده خواهی رئیس جمهور جدید مطالبی را مطرح کرد که همه آنها را 100 درصد تائید می کنیم.

حبیبی یاد آور شد: آمریکا در این 30 سال هرکاری که می توانسته را انجام داده ، تحریم ها، جنگ نرم و.. از جمله کارهای او بوده اما مقاومت مردم و رهبری امام(ره) و مقام معظم رهبری بود که همه توطئه های آنان را خنثی کرد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی از رقبا که در جریان انتخابات حرف هایی را مطرح کردند که طمع دشمن را زیاد کرد گفت: آنها به جایی که صحبتهایی را مطرح کنند که به منافع مردم و مصالح ملت توجه داشته باشد باعث خیال بافی دشمن شد که در بین ملت ایران شکافی ایجاد شده و آنها می توانند فشار وارد کنند.

دبیرکل حزب موتلفه در ادامه سخنان خود با اشاره به چرایی اصرار ایران در مورد دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای بیان کرد: یکی از منابع مهم انرژی در ایران سوخت هایی مثل نفت بوده که همگان نیز می دانند که این منابع سوخت پایدار نبوده و معلوم نیست که نسل های آینده بتوانند از این انرژی برخوردار باشند از این رو باید به جای انرژی نفت از سوختی دیگر استفاده کرد.

حبیبی تصریح کرد: اینکه اصرار می رود که کشور از دانش انرژی هسته ای برخوردار شود برای همین است که نسل های آینده، نسل های کنونی را متهم به خیانت در استفاده از انرژی و منابع نکنند.

دبیر کل حزب موتلفه گفت: علت اینکه آمریکا و همراهان او نیز از همان ابتدا اصرار دارند که این دانش در کشور ایجاد نشود نیز به این خاطر است که آنها می خواهند ملت به سوی آنها دست دراز کنند.