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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۰۲

آلبرایت نسبت به انزوای کرزای از سوی دولت اوباما هشدار داد

آلبرایت نسبت به انزوای کرزای از سوی دولت اوباما هشدار داد

وزیر خارجه اسبق آمریکا از دولت این کشور خواست تا به جای منزوی کردن دولت حامد کرزای در افغانستان با او همکاری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه بلومبرگ، مادلین آلبرایت گفت: آمریکا باید رویکرد سازشکارانه را با حامد کرزای در پیش بگیرد و تنش های بوجود آمده در پی اظهارات ضد غربی او را کاهش دهد.

 وزیر خارجه دولت بیل کلینتون که با بلومبرگ گفتگو می کرد، افزود: من فکر نمی کنم که ما با منزوی کردن و بدگویی او واقعاً چیزی عاید ما شود.

آلبرایت افزود: ما باید راهی را برای همکاری با او پیدا کنیم.

کرزای در اظهارات اخیر خود غرب را به تقلب در انتخابات اخیر افغانستان متهم کرده بود.

وی همچنین تهدید کرده بود که در صورت ادامه فشارهای جامعه جهانی به طالبان خواهد پیوست.

کد مطلب 1060565

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