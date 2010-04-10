غفلت از ظرفیت گردشگری آبشارهای لرستان /50 آبشار منتظر گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، گردشگری سازمان یافته امروز بخش مهمی در نظام اقتصادی تمامی کشور دنیا را به خود اختصاص داده است به طوریکه اقتصاد برخی کشورها با این صنعت عجین شده است.

برخی آمارهای رسمی در دنیا حکایت از آن دارد که صنعت توریسم سالانه بیش از 620 میلیارد دلار گردش مالی دارد در حالیکه کمتر از یک دهم درصد از این میزان سهم کشور ایران است.

این میزان در حالی است که بر اساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری، ایران می تواند جزو 10 کشور اول دنیا به لحاظ ورود گردشگر بین المللی باشد و این موضوع در ارتباط مستقیم با داشته های کشور اسلامی ایران در ابعاد مختلف تاریخی، طبیعی و دیگر جاذبه های گردشگری است.

طبیعت گردی به عنوان یکی از ابعاد گردشگری از جمله نکاتی است که می تواند در صنعت توریسم سهم عمده ای در تولید درآمد داشته باشد.

این در حالی است که در استانی مانند لرستان که به "بام طبیعت ایران" شهرت دارد به صنعت گردشگری به ویژه طبیعت گردی توجه چندانی نشده است به طوریکه عمده جاذبه های این استان در این حوزه ناشناخته مانده است.

وجود کوه های بکر با اکوسیستم منحصر به فرد، تالابهای بی نظیر، آبشارهای دیدنی، دریاچه های بی نظیر، دشتهای هموار و جنگل های انبوه از جمله شرایطی است که لرستان با دیگر استانهای کشور متمایز می کند و این استان را به لحاظ قابلیت طبیعت گردی در رتبه های نخست کشور جای می دهد.

به گفته مدیرکل محیط زیست استان لرستان در حال حاضر در این استان بیش از 50 آبشار دیدنی و زیبا وجود دارد و این در حالی است که عمده این آبشارها حتی در سطح کشور نیز ناشناخته مانده است.

طرح گردشگری آبشارهای "هفت گانه لرستان" که مربوط به مهم ترین آبشارهای این استان می باشد بنابر آخرین اظهارات مسئولان میراث فرهنگی تهیه شده است ولی در مجموع هنوز اقدام شایسته ای در خصوص آبشارهای این استان به لحاظ فراهم کردن اقدامات زیربنایی و گردشگری و رفاهی مشاهده نشده است.

این در حالی است که فرماندار خرم آباد در آخرین اظهار نظر خود از بی توجهی به ظرفیت های گردشگری در این استان انتقاد کرد و خواستار معرفی این جاذبه ها توسط متولیان امر شد.

حسن شریعت نژاد با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به صنعت گردشگری در لرستان، گفت: هنوز بسیاری از جاذبه های این استان ناشناخته باقی مانده است.

وی با تاکید بر اینکه ما در این حوزه ده ها کار انجام نشده داریم، افزود: باید در زمینه گردشگری بیشتر از گذشته کار شود زیرا حجم فعالیت های انجام نشده بسیار بیشتر از کارهای انجام شده است.

فرماندار خرم آباد با تاکید بر ضرورت تلاش برای معرفی جاذبه های طبیعی و تاریخی استان لرستان به ویژه شهرستان خرم آباد، یادآور شد: در حال حاضر هنوز برخی از اماکن طبیعی، جاذبه های تاریخی و طبیعی و آبشارهای لرستان تابلوی راهنما ندارند.

شریعت نژاد خاطرنشان کرد: در کل کشور کمتر شهرستانی مانند خرم آباد پیدا می شود که همه جاذبه های طبیعی، تاریخی و گردشگری را یکجا داشته باشد که این امر ضرورت توجه بیشتر مسئولان را آشکار می کند.

وی با بیان اینکه در گذشته نسبت به معرفی جاذبه های این شهرستان غفلت شده است، یادآور شد: هرکدام از آبشارهای منحصر به فرد لرستان می توانند با جذب گردشگر از سراسر کشور و حتی دنیا موجب ایجاد درآمد برای مردم این استان باشند.

علاوه بر آبشارهای هفت گانه استان لرستان آبشارهای دیگری نیز در سطح این استان وجود دارد که در کمترین فاصله با شهرهای لرستان قرار دارند که یکی از این آبشارهای طبیعی آبشار "دره گرم" است که دارای قابلیت گردشگری درون شهری است و در کمترین فاصله با شهر خرم آباد قرار دارد.

این آبشار با وجود اینکه برای مردم خرم آباد نام آشنا است ولی متاسفانه برای گردشگران و طبیعت گردان هنوز ناشناخته مانده است به طوریکه علی رغم اینکه امسال خرم آباد با سیل زیادی از گردشگران علاقمند به بازدید از جاذبه های درون شهری مواجه بود ولی از این آبشار بازدید چندانی صورت نگرفت.

فرماندار خرم آباد روز پنج شنبه در بازدید از آبشار "دره گرم" ایجاد زیرساخت های گردشگری در محل این آبشار را مورد بررسی قرار داد. در این بازدید که شهردار خرم آباد نیز حضور داشت بر ضرورت ساماندهی اطراف این آبشار زیبا تاکید شد.

فرماندار خرم آباد در حاشیه این بازدید به خبرنگار مهر گفت: برای معرفی این آبشار با وجود قابلیت و زیبایی فراوان هنوز هیچ کاری صورت نگرفته است.

حسن شریعت نژاد با اشاره به ایجاد راه دسترسی برای رسیدن به این آبشار، ابراز امیدواری کرد که با احداث پل "نهم دی" فضای لازم برای ایجاد زیرساخت های گردشگری در محل این آبشار فراهم شود.

وی با اشاره به وجود همه قابلیت های لازم برای ایجاد یک محیط تفریحی در این محل، ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای مسئول به ویژه شهرداری و میراث فرهنگی زمینه ایجاد یک مجتمع تفریحی گردشگری در محل آبشار دره گرم فراهم شود.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز استاندار لرستان در بازدید از آبشار دره گرم در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت ساماندهی و ایجاد فضای گردشگری در کنار این آبشار تاکید کرده بود.

سید حسین صابری با تاکید بر اینکه این آبشار دارای محور گردشگری درون شهری است، یادآور شد: آبشار دره گرم با دارا بودن منظره ای زیبا دارای آبدهی بیش از 500 لیتر در ثانیه است.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت های گردشگری در کنار این آبشار، گفت: با اجرای فعالیت های زیربنایی در این محل می توان زمینه بازدید طبیعت گردان از آبشار دره گرم را به ویژه در فصل بهار که اوج آبدهی آن محسوب می شود فراهم کرد.

به هر حال استان لرستان با دارا بودن بیشترین تعداد آبشارهای بزرگ و زیبای کشور می تواند یکی از قطب های مهم طبیعت گردی در سراسر کشور به شمار رود در صورتیکه این قابلیت مهم از سوی متولیان امر مورد توجه قرار گیرد.

آبشار "شوی یا تله زنگ"، "آبشار بیشه"، "آبشار آب سفید"، "آبشار نوژیان"، "آبشار چکان"، "آبشار سرکانه"، "آبشار وارک" و "آبشار افرینه" از جمله آبشارهای مهم لرستان هستند که هر کدام زیباییهای منحصر به فرد خود را دارند و می توانند به عنوان مناطق ویژه گردشگری در جذب طبیعت گردان سهم عمده ای داشته باشند.