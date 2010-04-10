گرد و غبار طبیعت بکر ایلام را برهم زد/ درختان بلوط خشک شدند

خسرو عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در چند سال اخیر شاهد ورود گرد و غبارهای متعدد به استان ایلام بوده ایم که این مسئله علاوه بر ضرر برای انسان برای طبیعت نیز خطرناک است.

وی بیان داشت: در سال جاری که هنوز تابستان شروع نشده، گرد و غبار استان ایلام را بیش 15 بار فرار گرفته است که این مسئله باعث شده طبیعت استان ایلام که اوج زیبایی آن در ماه های فرودین و اردیبهست است، به هم بخورد و درختان بلوط نیز خشک شود.

وی عنوان کرد: اگر گردو غبار باز هم ادامه دار باشد، سر سبزی بهار ایلام تا چند هفته دیگر بیشتر دوام نخواهد داشت.

این کارشناس با اشاره به اینکه استان ایلام دارای 640 هزار هکتار جنگل از نوع متوسط ، فقیر و غنی است که عمده گونه های آن را درختان بلوط و بنه تشکیل می دهد، خاطرنشان کرد: در ماه های اخیر خشک شدن تعدادی از درختان بلوط در استان گزارش شده است.

عزیزی عنوان کرد: حدود 87 درصد مساحت استان ایلام معادل یک میلیون و 650 هزار هکتار را جنگل و مرتع تشکیل می دهد که لازم است برای حفظ و حراست از این نعمتهای خدادادی فکری اندیشیده شود.

وی یادآور شد: استان ایلام دارای گونه های نادر گیاهی از نوع دارویی است که از می توان از آن برای توسعه اقتصادی استان نیز استفاده کرد.