طرحهای مهم عمرانی شهرستان دهلران هنوز اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی صبح شنبه در جمع مردم شهرستان دهلران گفت: شهرستان دهلران دارای پتانسیلهای مختلفی به خصوص در بخش نفت و گاز است.

وی بیان داشت: چندیدن طرح مهم شهرستان دهلران از جمله پتروشیمی ، کارخانه سیمان، پالایشگاه و چند سد در نقطه مطلوب قرار ندارند و تعدادی هم پیشرفت فیزیکی ندارند.

این مسئول عنوان کرد: با پیگیری های انجام شده ۵۰ درصد اعتبارات مصوب دولت بین دستگاه های اجرایی برای طرح پیشگیری از حوادث توزیع شده است که با پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده به بانکها مشکل کشاورزان حل می شود.

عزتی با اشاره به اینکه هنوز گازرسانی به مناطق جنوبی استان ایلام به طور کامل انجام نشده است، خاطرنشان کرد: در حالیکه شهرستان دهلران خود منبع گاز و نفت است از نعمت گاز برخوردار نیست.

وی یادآور شد: مسئولان استان برای اجرایی شدن طرحهای عمرانی باید تلاش بیشتری انجام دهند.

