جزئیات تخلفات و جرائم آنها در دانشگاهها/ نحوه اعتراض به احکام انضباطی

به گزارش خبرنگار مهر، این شیوه نامه به منظور تنظیم دقیق تراحکام انضباطی صادره برای دانشجویان و بر اساس آیین نامه انضباطی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاهها ابلاغ شده است که بخشهایی از آن در زیر می آید.

این شیوه نامه با هدف تفکیک جزئی تر تخلفات و رفع ابهام از تداخل و کلیت در آنها، تطبیق و ایجاد تناسب میان تخلفات و تنبیهات و در نتیجه وحدت رویه بیشتر در احکام صادره و تعیین مراجع صالحه برای تشخیص وقوع برخی تخلفات تدوین شده است. به استناد آیین نامه انضباطی دانشجویان، ترکیب اعضای شوراهای انضباطی دانشگاهها و شورای مرکزی انضباطی و شرایط عضویت آنها اصلاح و تعیین شد و ضروری است رئیس دانشگاه، پیش از هرگونه اتخاذ تصمیم در شوراهای انضباطی دانشگاه، نسبت به ترمیم و تکمیل اعضای آن اقدام کند.

بر این اساس ترکیب اعضای شورای انضباطی بدوی دانشگاه شامل معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به عنوان رئیس شورای بدوی، یکی از اعضای هیئت علمی گروه معارف یا حقوق دانشگاه و یا معاونان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه، دو نفر دانشجوی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی، دبیر شورای انضباطی بدوی به پیشنهاد رئیس شورا است.

کلیه اعضای شوراهای انضباطی که به لحاظ شخصیت حقیقی انتخاب می شوند باید در تقوی، امانتداری و استقلال نظر از حسن شهرت برخوردار بوده، مورد وثوق و فاقد سوء سابقه باشند. اعضای هیئت علمی و دانشجویان منتخب باید متأهل باشند. در دانشگاه هایی که رشته حقوق تدریس می شود؛ باید دست کم یکی از اعضای هیئت علمی شوراهای بدوی یا تجدید نظر مدرس حقوق باشد.

به منظور استناد و تطبیق دقیق تر احکام انضباطی تنبیهات ماده 7 آیین نامه در این شیوه نامه تفکیک شده اند و در یک گروه تنبیهاتی هستند که با حکم شوراهای انضباطی دانشگاه یا شورای مرکزی انضباطی نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شود شامل احضار و اخطار شفاهی، تذکر کتبی، اخطار کتبی، توبیخ کتبی و یا محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه و یا ایجاد تغییر در آنها از قبیل وام، خوابگاه و غیره و منع موقت از تحصیل به مدت های مختلف از دیگر تنبهیات است.

همچنین تنبیهاتی که فقط با حکم شورای مرکزی انضباطی نسبت به دانشجو می تواند اعمال شود، شامل منع موقت از تحصیل، تغییر محل تحصیل دانشجو، تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه و اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی و یا اخراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها است.

چنانچه در صورت محکومیت دانشجو به یکی از تنبیهات مقرر در شیوه نامه، بعد از ابلاغ حکم قطعی یا تعلیقی شورای تجدید نظر، در حین اجرای حکم قطعی یا بعد از اجرای آن، مجدداً مرتکب همان تخلف شود شورای انضباطی می تواند با عنوان تکرار تخلف تنبیه را تشدید کند.

به گزارش مهر،‌ رسیدگی به جرائم عمومی دانشجویان از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، ‌جعل، سرقت، رشوه، اختلاس، قتل نیز در صلاحیت این شیوه نامه است. در خصوص تخلفات عمومی که مجازات آنها در قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه تصریح شده، شورای انضباطی می تواند در ضمن رسیدگی انضباطی، شاکی را جهت احقاق حقوق خود به طرح دعوای قضایی (از طریق شورا) راهنمایی کند.

همچنین مواردی مانند ضرب و جرح، ضرب و شتم، جعل و تزویر، جعل اسناد دولتی خارج از دانشگاه، جعل امضای اساتید یا مسئولان دانشگاه، ارائه اسناد جعلی به دانشگاه، جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن اعم از اسناد مکتوب یا نرم افزاری، جعل عنوان، سرقت اموال غیرمتعلق به دانشگاه، سرقت اموال دانشگاه، سرقت و یا خرید، فروش یا افشای سئوالات یا ورقه های امتحانی، سرقت و یا استفاده بدون اجازه اطلاعات و داده ها، اخذ یا دادن رشوه یا کلاهبرداری از شخصیت های حقیقی یا حقوقی در خارج از دانشگاه، اخذ یا دادن رشوه از یا به یکی از دانشگاهیان نیز شامل مجازات خواهد بود.

تخلفاتی مانند کلاهبرداری در دانشگاه، اختلاس و فعالیت در شرکتهای هرمی

کلاهبرداری در دانشگاه، اختلاس، فعالیت در شرکتهای هرمی و امثال آن، نگهداری، حمل، خرید و فروش اسلحه گرم یا سرد، تهدید با استفاده از سلاح، ارتکاب قتل عمد، شرکت یا مشارکت یا معاونت در قتل عمد، قتل غیرعمد یا مشارکت در آن نیز در این شیوه متناسب با آن مجازات هایی را در نظر گرفته است.

تخلفات آموزشی و اداری

رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری نیز در این شیوه نامه تشریح شده است که از آن جمله می توان به تقلب در امتحان یا تکالیف مربوط، فرستادن شخص دیگری به جای خود به امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان، فرستادن دیگری به جای خود در امتحان، شرکت به جای دیگری در امتحان و فرستادن دیگری به جای خود در کلاس درس یا شرکت به جای دیگری در کلاس درس اشاره کرد.

تخلفاتی مانند تعرضات دینی، تخلفات سیاسی و یا امنیتی

ارتکاب هر فعلی از سوی اشخاص حقیقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود نیز مجازات های خود را به همراه خواهد داشت. رسیدگی به تعرضات دینی، تخلفات سیاسی و یا امنیتی از جمله دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها، عضویت درگروهکهای محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها متخلفان به یکی از تنبیهات مندرج در شیوه نامه محکوم می شوند.

تخلفاتی مانند فعالیت و تبلیغ به نفع گروهکها و مکاتب الحادی و توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی

ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه، فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی یا غیرقانونی، توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی، ادیان رسمی کشور و یا ارتکاب اعمالی برضد نظام جمهوری اسلامی (مانند تظاهر به روزه خواری، توهین به حجاب، فحاشی، شعارنویسی، پخش اعلامیه و نظایر آن) در این شیوه نامه مورد بررسی قرار می گیرد.

تخلفاتی مانند استعمال مواد اعتیاد آور، شرب خمر، قمار و توزیع و تکثیر فرآورده های نمایشی غیرمجاز

رسیدگی به تخلفات اخلاقی از جمله استعمال مواد اعتیاد آور (مخدر، توهم زا، روان گردان و ...) یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه موارد در صلاحیت این شیوه نامه ذکر شده است. همچنین استفاده از فرآورده های نمایشی، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز یا مداخله در خرید و فروش یا تکثیر و توزیع این گونه محصولات نیز برای دانشجویان تنبهیاتی را به همراه دارد که در شیوه نامه تفصیل آورده شده است.

تخلفاتی مانند عدم رعایت پوشش اسلامی یا آرایش مبتذل

عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش غیرمنطبق با شئون دانشگاه یا آرایش مبتذل را ‌به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای شیوه نامه منجر می شود. داشتن رابطه نامشروع و انجام عمل منافی عفت در صورتیکه تخلف، آثار علنی و مشهود داشته باشد، متخلف به یکی از تنبیهات مندرج محکوم می شود.

بر اساس نحوه رسیدگی و صدور احکام که در شیوه نامه ذکر شده شوراهای انضباطی دانشگاهها می توانند به کلیه گزارش های رسیده در مورد دانشجویان از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر کنند.

صدور احکام انضباطی در خصوص دانشجویان تنها از طریق شوراهای انضباطی صورت می گیرد و سایر نهادها یا مسئولان دانشگاه جز در مقام اجرای احکام صادر شده از سوی شوراهای انضباطی مجاز به صدور یا اجرای مفاد هیچیک از تنبیهات انضباطی نیستند.

بر اساس تعلیمات اسلامی و اصول قانونی امنیت و مصونیت شهروندان و منع تجسس (اصول 22 و 25 قانون اساسی)، اعضای شورا و کارکنان دبیرخانه شورای انضباطی مجاز به تجسس در زندگی خصوصی دانشجویان نبوده و موظفند کلیه اطلاعات مربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقی کرده و از افشای آن (به جز همسر و والدین با رعایت مصالح دانشجو) خودداری کنند.

نحوه اعتراض دانشجو به آرای صادره

نحوه اعتراض دانشجو به آرای صادره و تخفیف یا تشدید احکام موضوع ماده 8 آیین نامه انضباطی است و شورای انضباطی دانشگاه موظف است پس از تحقیقات لازم و ملاحظه آخرین دفاعیه دانشجو ، حداکثر ظرف یک ماه ، حکم تجدید نظر صادر کند.

دانشجویان کلیه دانشگاههای تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعم از دولتی، پیام نور، غیرانتفاعی و علمی - کاربردی مشمول آیین نامه انضباطی و این شیوه نامه بوده و دانشگاههای مزبور ملزم به اجرای مفاد آن هستند و شوراهای مرکزی انضباطی وزارتین به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویی، مسئولیت برنامه ریزی، راهبری، نظارت و کنترل شوراهای انضباطی دانشگاه ها را بر عهده دارند.