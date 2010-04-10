مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

با انتشار اسامی؛ تاریخ مراجعه پذیرفته شدگان دوره‌های دانشگاه جامع علمی- کاربردی اعلام شد

در مراسم جشن ملی فناوری هسته‌ای اعلام شد: افزایش 6 برابری توان غنی سازی

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور: قیمت سوخت افزایش نمی‌یابد

ایران :

از ابتدای امسال نصیب سهامداران شد؛ سود غیرمنتظره سهام در بورس تهران

موافقت 150 نماینده با پیشنهاد 35 هزار میلیاردی درآمد یارانه‌ها

با بازگشت رونق به بازار و بدون افزایش قیمت؛ خرید و فروش مسکن 3 برابر شد



ابرار:

احمدی نژاد:‌ اولین قدرت قوی جهان هستیم

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: برنامه هسته‌ای ایران موضوع نشست هسته‌ای واشنگتن

آیت الله استادی:‌ برخی مسئولین آمار غیرواقعی اعلام می‌کنند



ابتکار:

توسط احمدی نژاد در جشن روز ملی فناوری هسته‌ای رونمایی شد: نسل سوم سانتریفیوژها

خاتمی: به نام نظام کارهای اشتباهی صورت می‌گیرد

دولت نظر جدید خود درباره هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: آخرین پیشنهاد



اسرار:

سیدمحمد خاتمی: اصلاحات به دنبال تحقق اهداف اصیل انقلاب است

آیت الله استادی: برخی مسئولین آمار غیرواقعی اعلام می‌کنند

به دنبال هتک حرمت‌های اخیر: هشدار تابش به سکوت برخی مدعیان دینداری



اطلاعات:

طرح جدید عرضه گازوئیل خودروهای دیزلی بر مبنای پیمایش مسافت

در مصاحبه با شبکه آرتی ال آلمان؛ رئیس جمهوری: پیشرفت هسته‌ای متوقف نمی‌شود

پرواز مستقیم شیراز- لندن دایر می‌شود



پول:

به جای نمایشگاه بزرگ بین‌المللی؛ 6 شرکت بزرگ پتروشیمی به ساتا رسید

به سیاست‌های سخت‌گیرانه دهه 70 بازگشتیم؛ تشدید دخالت بانک مرکزی در تسهیلات دهی بانکها

119 میلیون دلار خون به کشور وارد شد؛ خون انگلیسی در رگ‌های ایرانی



تفاهم:

حضور متفاوت تعاونی ها در عرصه اقتصاد؛ اشتغال به تعاون رسید

رئیس جمهور: قیمت مسکن کاهش می یابد

دولت واگذار کرد: سهام 6 پتروشیمی و نیروگاه



تهران امروز:

پاسخ سرلشگر فیروزآبادی به تهدیدات اوباما: آمریکا یک گرگ بین‌المللی است

پنج خبر خوش هسته‌ای؛ واکنش ایران به تلاشهای غرب برای صدور قطعنامه تحریم

دایی پیگیر مطالبات مالی؛ دعوت از کفاشیان برای مناظره



جام جم :

6 برابر شدن توان غنی سازی ایران

تسهیلات بالای 36 میلیارد تومان مجوز بانک مرکزی می‌خواهد

تشکیل دولت موقت در قرقیزستان



جوان:

نسل‌های دوم و سوم سانتریفیوژها رونمایی شدند؛ افزایش 6 برابری توان هسته‌ای ایران

بانک جهانی: هدفمند شدن یارانه‌ها در ایران فقر را کاهش می دهد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: آمریکایی ها در صورت حمله به ایران زنده برنمی‌گردند



جمهوری اسلامی:

200 مصوبه دولت برای تسریع در عمران و آبادانی آذربایجان غربی

توافق آمریکا و روسیه برای نوسازی سلاح‌های هسته‌ای

با رشدی 100 درصدی نسبت به 3 ماه اول سال گذشته میلادی؛ درآمد نفتی سه ماهه ایران به 18 میلیارد دلار رسید



جهان صنعت:

در گزارش جدید بانک جهانی تاکید شد؛ نرخ بالای بیکاری چالش بزرگ اقتصاد ایران

زلزله و درخواست خروج شهروندان از تهران؛ آقای احمدی نژاد مردم کجا بروند؟!

بررسی تعرفه‌های جدید مخابراتی از اردیبهشت



حمایت:

آغاز تولید نیمه صنعتی واکسن آنفلوآنزای نوع A در کشور

نشست 1+5 بار دیگر بدون نتیجه پایان یافت

استاندار تهران خبر داد: طرح امنیت اجتماعی استان تهران در دست تهیه است



خراسان:

در جشن ملی هسته‌ای توسط رئیس جمهور صورت گرفت؛ رونمایی از نسل سوم سانتریفیوژها و سوخت مجازی راکتور تهران

اظهارات رئیس مجلس درباره برنامه پنجم، ضعف بخش تعاون و انتظار مردم از استاندارد

مشایی: دولت اتهامات مطرح شده علیه معاون اول رئیس جمهور را تعقیب قانونی می‌کند



دنیای اقتصاد:

سخنگوی اقتصادی دولت در گفتگو با "دنیای اقتصاد" راهبرد 89 را گفت؛ رکودزدایی با تحریک تقاضا

ارزیابی1+5 از نشست نیویورک



سیاست روز:

با وجود تهدیدهای خصمانه غرب برداشته شد؛ گام دیگری در راه استقلال هسته‌ای

تصمیم شورای شهر به زیان شهروندان تمام شد؛ جمهوری خودمختار تاکسی‌های پایتخت

وزیر دادگستری وعده داد: کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی



فرهنگ آشتی:

براساس جدیدترین تصمیم دولت صورت پذیرفت؛ واگذاری سهام 6 نیروگاه و پتروشیمی به ساتا

رئیس جمهور در مراسم رونمایی از نسل سوم سانتریفیوژها: تاسیسات نطنز سوخت 6 نیروگاه را تامین می‌کند



فرهیختگان:

در چهارمین جشن ملی فناوری هسته‌ای اعلام شد؛ تولید نسل سوم سانتریفیوژها

اهانت به مقبره آیت الله صدوقی

دکتر جاسبی خبر داد: ایجاد شبکه دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی

کاروکارگر:

بیانیه وزارت خارجه در واکنش به اظهارات اوباما علیه ایران: تهدید کشورها با سلاح هسته‌ای ناامنی بین‌المللی را تشدید می‌کند

نشست بی نتیجه نمایندگان 1+5 درباره تحریم ایران

فارغ التحصیلان بیکار سرخورده شدند



کیهان:

200 مصوبه هیئت وزیران برای عمران و ‌آبادانی آذربایجان غربی

ناکامی جدید آمریکا در نشست نیویورک؛ 1+5 خواستار مذاکره با ایران شد

دو ماه پس از سرنگونی انقلاب نارنجی اوکراین؛ آمریکا باز هم مات شد؛ این بار سقوط دولت رنگی قرقیزستان



گسترش:

رئیس کارگروه تخصصی صنایع ریلی سازمان گسترش خبر داد: توانایی ایدرو برای بومی سازی قطارهای مغناطیسی

در بیانیه وزارت خارجه ایران درباره اظهارت اوباما اعلام شد: ایران هیچ تحمیلی را نمی‌پذیرد

وزیر صنایع و معادن در دیدار با مردم چالدران عنوان کرد: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها راهگشای توزیع عادلانه اعتبارات



همشهری:

واکنش یکپارچه ایران اسلامی به گستاخی اوباما

با حرکت بانکها به سمت عقود مشارکتی؛ شهروندان عادی از تسهیلات بانکی محرومند

مخالفان، قدرت را در قرقیزستان به دست گرفتند

هدف واقتصاد:

نایب رئیس مجلس خبر داد: تمدید برخی از احکام برنامه چهارم برای امسال

حسینی خبر داد: مدل اقتصادی را تغییر می‌دهیم

واگذاری سهام 6 شرکت به ساتا بابت رد دیون