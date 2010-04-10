مشمولان معافیت سه برادری در صورت بروز مشکل به نظام وظیفه مراجعه کنند

سردار جواد زاده کمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 350 هزار نفر واجد شرایط دریافت کارت معافیت سه برادری هستند و تاکنون نیز در صدور کارت معافیت این افراد وقفه ای صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: تا زمان صدور کارت معافیت، این مشمولان می توانند به سازمان نظام وظیفه مراجعه و گواهی معافیت از سازمان نظام وظیفه دریافت کرده و به امور خود بپردازند.

رئیس سازمان نظام وظیفه گفت: هماهنگیهای لازم با تمامی سازمانها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی برای قبول این گواهی ها انجام شده ولی در صورت بروز مشکل در این زمینه مشمولان می توانند با مراجعه به سازمان نظام وظیفه موضوع را مطرح کرده تا در اسرع وقت هماهنگیهای لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد اندکی از سازمانها هستند که ممکن است این گواهی را از مشمولان قبول نکنند ولی هماهنگیهای لازم با این سازمانها نیز انجام می شود.

سردار زاده کمند عنوان کرد: روزهای دوشنبه هر هفته ملاقاتهای مردمی در سازمان نظام وظیفه انجام می شود که برهمین اساس مشمولان می توانند برای مطرح کردن مشکلات خود در این روز به سازمان مراجعه کنند.

سردار حسن زاده کمند پیش از این به مهر گفته بود: اگر چه این طرح از تاریخ 15 خرداد سال گذشته در کشورآغاز شده اما چون طرحی جدید است رسیدگی به آن مراحل خاصی را می طلبد و مشمولان در صورت طولانی شدن پروسه زمانی نگران صدور کارت معافیت نباشند.

وی تصریح کرد: صدور کارتهای معافیت سه برادری از اواخر سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر روزانه سه هزار کارت هوشمند معافیت در کشور صادر می شود.

سردار موسی کمالی، مدیر مشمولان ستاد نیروهای مسلح نیز در رابطه با برخی ایرادهایی که در مورد تاخیر در صدور کارت معافیت سه برداری وجود دارد به خبرنگار مهر گفت: ستاد نیروهای مسلح مسئولیت سیاستگذاری و وضع قوانین جدید را بر عهده دارد و مشمولان برای پیگیری طرحهایی از جمله معافیت سه برادری باید به سازمان نظام وظیفه مراجعه کنند.