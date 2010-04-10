معاون آموزشی وزارت بهداشت به مهر خبر داد: آغاز دوره جدید فعالیت شعب بین الملل دانشگاهها/ تشکیل کارگروه ارتقای کیفیت

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جهت گیری این شعب به سمت پذیرش داوطلبان بین المللی سوق پیدا می کند.

وی گفت: وزارت بهداشت در راستای ماموریت های محول شده به این وزارتخانه برای اجرای قانون و بهره برداری از ظرفیت های بالقوه دانشگاههای بزرگ کشور از سال 84 مجوزی را برای دانشگاههای بزرگ برای ایجاد شعب بین الملل ارائه کرده است.

محققی افزود: بر اساس قانون رشته هایی که در این واحدها ارائه می شود باید در دانشگاه مادر وجود داشته باشد و شورای گسترش رشته ها و میزان پذیرش در آن را باید به تصویب برساند و در حال حاضر تمامی شعب بین الملل بر اساس مصوبه شورای گسترش فعالیت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: نحوه پذیرش در شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی که به وزارت بهداشت وابسته هستند بر اساس دو شیوه مرسوم کنکور سراسری و انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور است.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: کارنامه کاری شعب بین الملل دانشگاهها هنوز کارنامه ای جوان است و عمده دانشجویان این مراکز آموزشی که به علوم پزشکی اختصاص دارد در مرحله علوم پایه بسر می برند اما با این وجود توانسته اند رتبه های خوبی را در آزمون های جامع که به صورت سراسری برگزار می شود، کسب کنند.

وی اضافه کرد: کارنامه اولیه شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی در بخش آموزشی رو به پیشرفت و تاحدی مطلوب بوده است اما در عین حال انتقادات را نیز وارد می دانیم و بر مشکلات اشراف داریم.

محققی با اشاره به دوره جدید فعالیت شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی در برنامه پنجم توسعه گفت: مشکلات این واحدها شناسایی شده و این واحدها در دوره جدید فعالیت خود که از سال جاری همزمان با اجرای برنامه پنجم توسعه، به مراکز رقابتی بین المللی با کیفیت بالا تبدیل می شود.

وی تاکید کرد: این واحدها هنوز به رشد و کمال مطلوبی که مد نظر است نرسیده اند و نحوه ارائه آموزش بالینی در سالهای آینده یکی از موضوعات مهم فعالیت آنها محسوب می شود و در این راستا این دانشگاهها باید در مرحله اول بتوانند گروه اول دانشجویان خود را فارغ التحصیل کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: کارگروه ارتقای کیفیت شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی تشکیل شده است و به زودی اجلاس روسای این واحدها نیز برگزار می شود.

وی اظهار داشت: روند رو به تعالی این واحدها در حال انجام است اما از سوی دیگر امکانات قانونی و توجه مدیریتی نیز باید صورت گیرد و مشکلات ساختاری این واحدها از سوی دیگر نهادهای موثر در این بخش از جمله مناطق آزاد تجاری و مدیریت دانشگاههای مادر مورد توجه قرار گیرد.

محققی افزود: در حال حاضر دانشجویان خارجی که در روند پذیرش معمول قرار دارند نیز می توانند به این شعب مراجعه کنند و از این نظر مشکلی وجود ندارد.

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در هفته گذشته وضعیت شعب بین المللی دانشگاهها را مورد بررسی قرار داد و انتقادات موجود را مطرح کرد. همچنین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در گفته گذشته موضوع شعب بین الملل را با حضور مسئولان آموزشی دو وزارت علوم و بهداشت مورد بررسی قرار داد.