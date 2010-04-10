نقص فنی هواپیمای کوالالامپور - شیراز مسافران را 25 ساعت در مالزی معطل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این هواپیما متعلق به هواپیمایی ماهان بوده که چهارشنبه شیراز را به مقصد کوالالامپور ترک کرده و ساعت 11 و 30 دقیقه پنجشنبه به وقت محلی بدون هیچ مشکلی وارد کوالالامپور شده بود.

خلبان این هواپیمای ایرباس 310 هنگامی که قصد بازگشت به شیراز را داشته در فرودگاه کوالالامپور قبل از پرواز متوجه نقص فنی می شود که بر این اساس 180 مسافر آن به هتل بازگردانده شده و پس از 25 ساعت تاخیر، مسافران مذکور با هواپیمای جایگزین که از تهران اعزام شد به شیراز بازگشتند.

بنا بر گزارش مهر این پرواز قرار بود بامداد جمعه وارد شیراز شود.