برداشتهای غیر مجاز شن و ماسه از رودخانه های مازندران خطرآفرین شد

عزیزاالله واحد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برداشت غیر مجاز شن و ماسه از بستر دوهزار و۵۰۰ ابنیه آبی و تقاطعی در مازندران موقعیت با ارزش وحیاتی این رودخانه ها را اکنون بیش ازهزار میلیارد تومان به خطر خواهد افتاد.

وی تصریح کرد: مازندران دارای چهار هزارو ۲۰۰ کیلومتر رودخانه است که با توجه به آورد ۵/۱ میلیون مترمکعبی آن فقط کمتر از ۲۰درصد آن را در حال برداشت است.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران اضافه کرد: این در حالی که نیاز استان حدود ۲۰ میلیون متر مکعب در سال است که این نیاز سبب شد تا بسیاری از سودجویان به دلیل دسترسی آسان به این منابع برداشت های غیر مجازی را در بعضی از مقاطع رودخانه ها داشته باشند.

واحد گفت: این امر خسارات جبران ناپذیری را به ابنیه آبی و تأسیسات تقاطعی وارد کرده و امروز بیش از ۶۰۰ کیلومتراز کف بستر رودخانه های استان در مقایسه با گذشته پائین افتاده و کشاورزان را با مشکل جدی مواجه کرده است.

وی با اشاره به بستر منابع و مجاری آبی استان که حدود ۶۰۰۰ هکتار است، یادآور شد تا کنون این شرکت موفق شد فقط ۱۰۰۰ هکتار آن را تحت مدیریت قرار دهد و مابقی بلااستفاده و یا در تصرف متجاوزین می باشد.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران به وجود هفتهزار کیلومتر نهرزراعی و ۳۴۰ کیلومتر شبکه جدید آبیاری و سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی به عنوان بخشی از سرمایه های عمومی در این بخش نام برد.

واحد گفت: در سالهای اخیر به دلیل تراکم جمعیت ونیز افزایش قیمت زمین، بخشی از بسترهای رودخانه های مازندران مورد تجاوز برخی افراد قرار گرفته است.

وی از سرمایه گذاری های دیگر دربخش آب مازندران به وجود ۶۸هزار حلقه چاه زیرزمینی اشاره و اضافه کرد: حفر چاههای غیر مجاز کمیت و کیفیت این منابع را به خطر خواهد انداخت.

مدیر عامل آب منطقه ای مازندران همچنین سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی دولت در بخش آب برای احداث صدها طرح بزرگ و کوچک و همچنین ۷۳۰ قطعه آب بندان در سطح ۱۶هزار و 300 هکتار را از دیگر مصادیق انفال عمومی در این استان اعلام و خاطرنشان کرد: برای حفاظت از آن مواهب طبیعی و ملی به مشارکت همه دستگاههای عمومی و همراهی مردم نیاز است.