انگیزه بالایی برای قهرمانی در آسیا داریم / نیازی به حضور در اروپا نبود

محمد بنا در گفتگو خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه اردوی تیم ملی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا تا روز 27 فروردین ماه ادامه دارد تصمیم گرفتیم تا نماینده ای از کادر فنی در مسابقات قهرمانی اروپا حضور نداشته باشد.

دارنده مدال نقره جهان ادامه داد: به همین دلیل و باتوجه به اینکه در رقابتهای قهرمانی اروپا اغلب حریفان مدعی ما حضور دارند از فدراسیون کشتی خواسته ایم تا فیلم این رقابتها را در اختیار ما قرار دهند تا از این طریق به آنالیز حریفان مطرح خود بپردازیم.

وی در مورد برنامه های تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا اظهار داشت: کشتی گیران با انگیزه بسیار بالا تمرینات خود را دنبال می کنند و تمام شرایط برای افتخار آفرینی فرنگی کاران در رقابتهای قهرمانی آسیا فراهم است و کشتی فرنگی تنها نیازمند حمایت ویژه مسئولان رده بالای ورزش است.

بنا در پایان خاطرنشان کرد: کادر فنی هنوز در مورد ترکیب تیم ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا تصمیم گیری نکرده است و ما با توجه معیارهای مختلفی از جمله عملکرد کشتی گیران در رقابتهای جام یادگار امام(ره)، جام جهانی و با اصل جوانگرایی ترکیب تیم ملی ایران را در دهلی نو را بزودی مشخص می کنیم.

رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا روزهای 22 تا 26 اردیبهشت ماه درشهر دهلی نو هند برگزار می شود.

این در حالی است غلامرضا محمدی سرمربی و محسن کاوه مربی تیم ملی کشتی آزاد برای تماشای رقابتهای قهرمانی اروپا و آنالیز حریفان خود در رقابتهای جهانی مسکو بزودی راهی باکو می شوند.

رقابتهای کشتی قهرمانی اروپا روزهای 24 تا 29 فروردین ماه درشهر باکو کشور آذربایجان برگزار می شود.