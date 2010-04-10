بقایای عناصر رژیم صدام را از بین می بریم / برقراری امنیت تکلیف ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، جلال طالبانی در این بیانیه اظهار داشت: سقوط رژیم سابق در نهم آوریل 2003 بیانگر پایان استبداد و آغاز تاسیس نهادهای دموکراتیک و چند حزبی بود.

در ادامه بیانیه گفته شده است که دولت ملی درعراق برای از بین بردن بقایای عناصر رژیم صدام که ملت عراق هم اکنون نیز از آن رنج می برد تلاش خواهد کرد.

در بخش دیگر بیانیه به اشاره به خشونت های اخیر در بغداد آمده است: مقابله با حملات وحشیانه تروریست ها اقتضا می کند که سرویس های امنیتی عراق تلاش های خود را دوچندان کنند، اما مسئولیت برقراری امنیت تنها بر عهده نیروهای امنیتی نیست بلکه در گروی عوامل سیاسی، اقتصادی، روحی روانی و غیره است و یک تکلیف ملی به شمار می رود و در نتیجه امنیت ماموریتی مشترک برای تمامی افراد و احزاب حاضر در روند سیاسی عراق محسوب می شود.

بغداد هفته گذشته شاهد چندین انفجار خونین بود که در نتیجه آن محله های مسکونی و مناطق دیپلماتیک بغداد هدف قرار گرفت و صدها نفر کشته و زخمی شدند.