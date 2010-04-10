به گزارش مهر از اسکرین دیلی این در حالی است که کمدی "شب ملاقات" با بازی استیو کرل و تینا فی در 18 کشور جهان اکران شده و امید زیادی به فروش بالای آن می رود.



علاوه بر آن مجموع فروش چند فیلم به نمایش در آمده ماه‌های اخیر در اکران جهانی به شرح زیر است: "آواتار" 963/1 میلیارد دلار، "دل دیوانه " 9/5 میلیون دلار ، "نام من خان است" 5/33 میلیون دلار ،"پری دندونی" 3/44 میلیون دلارو"روز های گرم تابستان" 1/20 میلیون دلار.



فیلم "آلیس در سرزمین عجایب" تا کنون مجموع فروش خود را به 440 میلیون دلار رسانده است و به طور متوسط هر هفته 20 میلیون دلار فروش داشته است.



کمدی اسکاری " پیچیده است" هم مجموع فروش جهانی خود را تا کنون به 102 میلیون دلار رسانده است."جزیره شاتر" فیلم جدید مارتین اسکورسیزی هم تا این هفته به مجموع فروش 7/95 میلیون دلاری دست یافته است.

