ریتم "آشپزباشی" کند نیست

جواد نوروزبیگی درباره پذیرش تهیه مجموعه تلویزیونی "آشپزباشی" و انصراف علیرضا رئیسیان از تهیه‌ این سریال به خبرنگار مهر گفت: آقای رئیسیان درگیر یک فیلم سینمایی شد، به همین دلیل تهیه مجموعه "آشپزباشی" را پذیرفتم. البته زمانی که من به این پروژه ملحق شدم، آقای هنرمند، پرویز پرستویی و فاطمه معتمدآریا نیز انتخاب شده بودند. وقتی قصه را خواندم، احساس کردم کار خوبی می‌شود، به همین دلیل ترغیب شدم تهیه مجموعه "آشپزباشی" را بپذیرم.

وی درباره ریتم کند مجموعه "آشپزباشی" و کم بودن تعلیق آن توضیح داد: به نظرم ریتم این مجموعه مشکلی ندارد و هر چه قصه جلوتر می‌رود مخاطبان بیشتر شاهد اتفاقات مختلف هستند. از سوی دیگر آمار این مجموعه نشان می‌دهد که تعداد مخاطبان آن زیاد است.

این تهیه‌کننده در پاسخ به این سئوال که آمار مخاطبان مجموعه "آشپزباشی" چند درصد است؟ افزود: صحبتی که با مدیران سازمان صدا و سیما داشتم، مشخص شده که آمار مخاطبان این مجموعه زیاد است. البته درصدی ندارم که بگویم، اما این مجموعه مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.

نوروزبیگی با اشاره به کارگردانی محمدرضا هنرمند گفت: او از کارگردانان با تجربه است و از کارش بسیار راضی هستم. هنرمند نه تنها به کار خود اشراف دارد، بلکه مخاطب را می‌شناسد. در مجموعه "آشپزباشی" توانستیم بازیگران حرفه‌ای را جذب کنیم. در این مجموعه فرهاد اصلانی بازیگر نقش هومن حقیقی هم به خوبی طنز موقعیت را شکل داده است.

وی خاطرنشان ساخت: مجموعه "آشپزباشی" سومین تجربه مجموعه‌سازی من است و با حضور یک گروه حرفه‌ای توانستیم مجموعه‌ای خوبی را تهیه کنیم.