کامبیز صبری، مجسمه‌ساز که مجسمه‌سازی را به دو بخش تقسیم می‌کند، به خبرنگار مهر گفت: من مجسمه‌سازی را شامل دو بخش مجسمه‌های محیطی و داخلی می‌دانم . مجسمه‌های محیطی باعث غنای محیط گرافیکی می‌شود که سرمایه‌گذار اصلی در این زمینه شهرداری است.

وی در توضیح این مطلب ابراز داشت: ساماندهی اصلی محیط گرافیکی شهر برعهده شهرداری و سازمان زیباسازی است. ما شاهد هستیم شهرداری در این زمینه هزینه می‌کند منتهی گاهی بودجه‌ها به شکل غیرتخصصی تلف می‌شود.

صبری سپس به مثالی اشاره کرد: ما می‌توانیم دیواره‌های بتنی اطراف پل‌ها و بزرگراه‌ها را بافت دهیم به جای اینکه پوشش مجدد فایبرگلاس در آنها استفاده شود یا اینکه روی بتن‌ها را نقاشی کنیم که از سویی باعث رونق کار هنرمندان نیز می‌شود.

وی سپس به نورپردازی در تهران اشاره کرد: در زمنیه نورپردازی شهری به عنوان گرافیک بصری بسیار ضعیف هستیم. در مکان‌هایی نورها به فاصله 5 متر از یکدیگر قرار دارند و در بخش‌های دیگری فاصله‌ نورها خیلی نزدیک‌ یا دور است.

این مجسمه‌ساز در مورد استفاده از آثار تجسمی در تهران گفت: ما هنرمندان خوبی داریم که آثار قابل توجهی برای محیط‌های شهری دارند منتهی باید نگاه کارشناسانه‌ای داشته باشیم تا بتوانیم این آثار را خریداری و در تهران نصب کنیم. برای این کار باید بودجه‌ها را درست تخصیص دهیم تا بتوانیم پول کافی برای خرید و توجه به آثار باکیفیت داشته باشیم.

این مجسمه‌ساز همچنین اظهار امیدواری کرد که در سال جدید، توزیع بودجه هنر تخصصی‌تر شود و ضرورت‌ها در اولویت قرار بگیرد.