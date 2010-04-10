موفقیت در اولین راهپیمایی فضایی فضانوردان دیسکاوری

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین راهپیمایی فضایی از سه راهپیمایی برنامه ریزی شده که 5/6 ساعت به طول انجامید، دو فضانورد مخزن 771 کیلوگرمی جدید را از شاتل دیسکاوری خارج کرده و آن را به بازوی روباتیک ایستگاه سپردند و بازو نیز این مخزن را به یکی از مخازن خالی موجود در ایستگاه انتقال داد.

دیسکاوری و سرنشینانش باید تا جمعه آینده در ایستگاه باقی بمانند اما به دلیل آسیب دیدگی آنتن اصلی شاتل، احتمال افزوده شدن یک روز به مدت اقامت آنها وجود خواهد داشت، ناسا از فضانوردانش می خواهد قبل از پرواز تمامی بدنه شاتل را اسکن کنند تا بررسی تصاویر بتواند جزئی ترین آسیبها را آشکار کند و این کار می تواند طول مدت ماموریت را به 14 روز افزایش دهد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، شاتل فضایی دیسکاوری روز چهارشنبه 7 آوریل با موفقیت در ایستگاه فضایی کناره گرفت و فضانوردان آن از روز گذشته (جمعه) راهپیمایی های فضایی خود را به منظور نصب قطعات جدید و انتقال قطعات یدکی به مخازن ایستگاه آغاز کردند.