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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۱۶

"عروسک" این هفته آماده نمایش می‌شود

"عروسک" این هفته آماده نمایش می‌شود

فیلم سینمایی "عروسک" به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده به زودی و پس از پایان مراحل فنی آماده نمایش می‌شود.

وحیدزاده کارگردان این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلم در مرحله پایانی صداگذاری است و این هفته آماده نمایش می شود، پخش "عروسک" را فیلمیران برعهده دارد و امیدوارم شرایط اکران مناسب برای فیلم هر چه زودتر فراهم شود.

فرامرز ابوالصدق صداگذاری این فیلم را انجام می دهد، فیلم سینمایی "عروسک" با بازی حسام نواب صفوی، بهاره رهنما، لیلا اوتادی، علیرضا خمسه، بهنوش بختیاری و... داستان دختری است به نام فرشته که دنبال کار می‌گردد. 

عواملی که در تولید این فیلم همکاری دارند عبارتند از مدیر تولید: مجتبی متولی، مدیر فیلمبرداری: داریوش عیاری، صدابردار: محمود سماک باشی، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، طراح گریم: مهری شیرازی، مدیر تدارکات: علی بهرمند، عکاس: علی نیک‌رفتار، کسری نیک‌رفتار، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: افشین رضایی، منشی صحنه: شیدا باسمه‌چی، مشاور رسانه‌ای: وحید سعیدی.

کد مطلب 1060619

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