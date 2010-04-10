سیدسعید میرمحمدصادق در این باره به خبرنگار مهر گفت: آسیبی به سازه‌های نصب شده در نمایشگاه وارد نشده است.

وی در عین حال افزود: البته تا الان فقط سازه‌ها نصب شده و چادرها روی آن سازه‌ها سوار نشده است با این وجود سازه‌ها آسیبی ندید.

مدیر کمیته روابط عمومی نمایشگاه کتاب تهران درباره تدابیر اندیشیده شده برای جلوگیری از آسیب ناشی از بارندگی‌های احتمالی در زمان برگزاری نمایشگاه به غرفه‌های ناشران و کتاب‌های آنها، اضافه کرد: اگر بارانی بخواهد ببارد، همه تدابیر لازم اندیشیده شده و مطمئنم مشکلی پیش نخواهد آمد.

میرمحمدصادق با اشاره به ویژگی‌های سازه‌های یادشده گفت: اصولاً سازه‌هایی که تعدادی از ناشران نمایشگاه امسال در آنها مستقر خواهند شد، آن چادرهای برزنتی نیست که در ذهن ماست بلکه چادرهای مستحکم 15 متری است که قبلاً امتحان شده و جواب خود را پس داده‌اند.

به دلیل ساخت و ساز در رواق‌های شرقی و غربی مصلای تهران، ناشران کتاب‌های آموزشی، دانشگاهی و کودک و نوجوان امسال از این مکان‌ها به محوطه مصلی منتقل شده‌اند و در سازه‌هایی که برای نخستین بار در نمایشگاه کتاب مورد استفاده قرار می‌گیرد، مستقر خواهند شد.