  1. هنر
  2. سایر
۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۱۲

اختصاصی مهر /

بارندگی دیشب تهران آسیبی به سازه‌های نمایشگاه کتاب وارد نکرد

بارندگی دیشب تهران آسیبی به سازه‌های نمایشگاه کتاب وارد نکرد

مدیر کمیته روابط عمومی نمایشگاه کتاب تهران وارد شدن هر گونه آسیب به سازه‌های جدید محل استقرار تعدادی از ناشران را در این نمایشگاه رد کرد.

سیدسعید میرمحمدصادق در این باره به خبرنگار مهر گفت: آسیبی به سازه‌های نصب شده در نمایشگاه وارد نشده است.

وی در عین حال افزود: البته تا الان فقط سازه‌ها نصب شده و چادرها روی آن سازه‌ها سوار نشده است با این وجود سازه‌ها آسیبی ندید.

مدیر کمیته روابط عمومی نمایشگاه کتاب تهران درباره تدابیر اندیشیده شده برای جلوگیری از آسیب ناشی از بارندگی‌های احتمالی در زمان برگزاری نمایشگاه به غرفه‌های ناشران و کتاب‌های آنها، اضافه کرد: اگر بارانی بخواهد ببارد، همه تدابیر لازم اندیشیده شده و مطمئنم مشکلی پیش نخواهد آمد.

میرمحمدصادق با اشاره به ویژگی‌های سازه‌های یادشده گفت: اصولاً سازه‌هایی که تعدادی از ناشران نمایشگاه امسال در آنها مستقر خواهند شد، آن چادرهای برزنتی نیست که در ذهن ماست بلکه چادرهای مستحکم 15 متری است که قبلاً امتحان شده و جواب خود را پس داده‌اند.

به دلیل ساخت و ساز در رواق‌های شرقی و غربی مصلای تهران، ناشران کتاب‌های آموزشی، دانشگاهی و کودک و نوجوان امسال از این مکان‌ها به محوطه مصلی منتقل شده‌اند و در سازه‌هایی که برای نخستین بار در نمایشگاه کتاب مورد استفاده قرار می‌گیرد، مستقر خواهند شد.

کد مطلب 1060621

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها