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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۵۱

بوکس جام نخست وزیری - ترکیه

مدال برنز سه بوکسور کشورمان قطعی شد

مدال برنز سه بوکسور کشورمان قطعی شد

مدال برنز سه نماینده کشورمان در نخستین دوره رقابت های بوکس جام نخست وزیری ترکیه قطعی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بوکس جام نخست وزیری که با حضور 188 بوکسور از 32 کشور جهان در آنکارا ترکیه در حال برگزاری است روز گذشته با سه پیروزی و سه شکست از جانب نمایندگان کشورمان همراه بود.

برپایه این گزارش، عمران اکبری در 54 کیلوگرم در دیدار با حریف اسکاتلندی خود به برتری سید و به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کرد. محمد مومیوند در 57 کیلوگرم به نماینده ازبک باخت، سجاد محرابی در 69 کیلوگرم مقابل قزاقستان شکست خورد ، محمد شوریان در 81 کیلوگرم مقابل بوکسور روس تن به شکست داد ، علی مظاهری در وزن 91 کیلوگرم بوکسور آلبانی را برد و مهدی قربانی در 91+ کیلوگرم مقابل روسیه پیروز شد.

مرحله نیمه نهایی این رقابت ها عصر امروز پیگیری می شود.  

کد مطلب 1060624

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