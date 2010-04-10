جزئیات پرتاب هزار موشک به پایگاههای منافقین/ خاطراتی از شهید صیاد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشگر سید یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور رهبر معظم انقلاب در امور نیروهای مسلح در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید صیاد شیرازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: او فرماندهی مومن، شجاع و خردمند بود . ایمان او چه قبل از انقلاب و زمانی که برای آموزش هواشناسی بالستیک به آمریکا اعزام شد و چه بعد از انقلاب و در 8 سال دفاع مقدس به همان شکل بود و اعتقادات مذهبی او هیچ تفاوتی در این دو زمان پیدا نکرد.

وی با بیان اینکه از زمانی که شهید صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش شد باعث هماهنگی بین سپاه و ارتش گردید، افزود: او با استعداد و توانی که داشت نیروی زمینی ارتش را ساماندهی و تجهیز کرد و با فرماندهی و اقتدار خود توان مدیریتی اش را در زمینه مدیریت جنگ به اثبات رساند.

سردار صفوی تصریح کرد: شهید صیاد شیرازی در بعد نظامی یک فرمانده دانشمند و در طرح ریزی عملیات بسیار توانمند بود و فرماندهان لشگرها را با اصول جنگ آشنا کرد.

وی شهید صیاد شیرازی را فرماندهی پیرو خط امام دانست و گفت: زمانی که بنی صدر دو درجه ترفیع به او داد و شهید صیاد شیرازی را به عنوان فرمانده قرارگاه شمال شرق منصوب کرد بعد از اینکه دید او پیرو خط امام است، درجه و مسئولیت های واگذار شده به او را از این شهید بزرگوار گرفت.

فرمانده سابق کل سپاه پاسداران با اشاره به عملیاتی که سپاه پس از به شهادت رساندن شهید صیاد شیرازی بدست منافقین انجام شد، یادآوری کرد که قطعا دستور به شهادت رساندن شهید صیاد شیرازی از یک رده بالاتر به منافقین داده شده بود. تحلیل من این است که صدام این دستور را به منافقین داده بود.

وی اضافه کرد: سپاه پاسداران پس از مقصر شناختن منافقین به وسیله یک هزار موشک از ساعت 4 تا 8 صبح در سال 78 تمامی پایگاههای منافقین را در عراق منهدم کرد و جالب اینجا بود که عراقی ها نیز در قبال این اقدام سکوت کردند و تنها گفتند که این میزان موشکی که به پایگاههای منافقین زده شد در دوران جنگ وارد خاک عراق نشده بود.

سردار صفوی در پایان خاطر نشان کرد: قطعا شهید صیاد شیرازی می تواند الگوی مناسبی برای افسران امروز و فردای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشد.