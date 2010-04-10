عدم رعایت حقوق آپارتمان نشینی در شهرها به معضل تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، وحید کاظم زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری نشستهای ویژه تحت عنوان «زندگی شهری و رعایت حقوق آپارتمان نشینی» از اردیبهشت ماه جاری در تبریز خبر داد و افزود: برگزاری همایشها و نشست ها در مورد نحوه رعایت حقوق آپارتمان نشینی و رهنمودهای علمای دین، حقوقدانان و حتی کارشناسان جامعه شناسی می تواند در فرهنگ سازی در این بخش مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه در دین مبین اسلام بر رعایت حقوق همسایگان تاکید زیادی شده و اهمیت این امر در آپارتمان نشینی چند برابر می‌شود افزود: برغم تاکیدات فروان در آموزه های دینی رعایت حقوق همسایگان در آپارتمان نشینی جدی گرفته نمی شود و متاسفانه آن گونه که آپارتمان ها رشد کرده اند فرهنگ آپارتمان نشینی هنوز برای خیلی از ساکنان آپارتمان ها معنی نشده است.

کاظم زاده تصریح کرد: ساکنان آپارتمانها اعم از مالک و مستاجر مکلفند برای ایجاد یک زندگی بهتر به حقوق سایر همسایگان احترام بگذارند. این یک تکلیف قانونی برای تمامی شهروندان است که با اصول و موازین اخلاقی کاملا مطابقت دارد.

دبیر منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اشاره به اینکه امروزه تا پاسی از شب در خیلی از آپارتمانها انواع صداهای ناهنجار و گوشخراش امنیت روانی ساکنان آپارتمانها را بر هم می زند، افزود: ساکنان آپارتمانها اعم از مالک و مستاجر مکلفند برای ایجاد یک زندگی بهتر به حقوق سایر همسایگان احترام بگذارند. این یک تکلیف قانونی برای تمامی شهروندان است که با اصول و موازین اخلاقی کاملا مطابقت دارد.

وی با انتقاد از به کارگیری لفظ "چاردیواری اختیاری" در برخی از افراد جامعه گفت: در دنیایی که به سوی جهانی شدن گام بر می دارد و در حال تبدیل شدن به دهکده جهانی آیا استفاده از موضوع چاردیواری اختیاری توجیهی عقلانی است؟

وحید کاظم زاده با اشاره به اینکه طبق قانون و آئین نامه تملک آپارتمان ها رعایت اصول آپارتمان نشینی برای ساکنین آپارتمان ضروری است، افزود: تعمیرات و تغییرات داخلی آپارتمان ها و بخش های اختصاصی مانند انبار می باید با اجازه کتبی دیگر مالکین و تایید مدیریت ساختمان در حد معقول صورت پذیرد.

دبیر منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اشاره به اینکه دیگر دوره سکونت در خانه های وسیع و باغ ها به اتمام رسیده است، افزود: ضرورتهای زندگی شهرنشینی و تمرکز امکانات و منابع ما را وادار کرده است تا در محیطی تنگ و فشرده زندگی کنیم و طبیعی است که هرچه مکانهای زندگی انسانها فشرده تر شود، خواسته های شخصی آنها بیشتر با هم برخورد می کند.

وی ادامه داد: در این شرایط افراد برای برخورداری از یک زندگی آرام ناگزیرند از برخی از آزادی های خود صرف نظر کنند و در ازای حقوقی که پیدا می کنند تکالیفی در مقابل دیگران بپذیرند.

کاظم زاده قانون تملک آپارتمانها را برای تضمین آرامش و تنظیم روابط ساختمانی ساکنین آپارتمانها را لازم ولی ناکافی دانست و افزود: پیامبربزرگوار اسلام کیفیت رفتار همسایه ها را با یکدیگر در تأمین سعادت و آسایش انسانها مؤثر می دانست و به یارانش توصیه می کرد تا در جایی مسکن گزینند که بتوانند از نعمت وجود همسایگان شایسته تری برخوردار شوند در حالی که امروزه شاهد هستیم که تنها چیزی که در انتخاب خانه به آن کم توجهی میشود مسئله همسایگان است. امروزه بیش از هر چیز ظاهر زیبای مناظر مسافت آنها و مسائل کم اهمیت دیگر مدنظر افراد در انتخاب خانه است که نتیجه آن نیز جز نا رضایتی و عدم آسایش چیز دیگری نخواهد بود .

کاظم زاده مهمترین عامل عدم رعایت حقوق دیگران را بی اطلاعی از عواقب رعایت نکردن حقوق و حتی نا آگاهی نسبت به حقوق همسایه دانست و گفت: شاید رعایت این حقوق در جامعه از ضمانت کافی برخوردار نیست. لذا افرادی با وجود اطلاع از حقوق همسایگان نفع آنی را ترجیح داده وحقوق افراد را زیر پا می گذارند.

وی امر به معروف و در مراحل بالاتر دخالت پلیس را مانع از تضییع حقوق آپارتمان نشینی خواند و گفت: در هر حال بهترین کار آگاه کردن افراد و تبلیغات دراین زمینه است که می تواند توسط آموزش و پرورش و مربیان و روحانیون و خصوصا صدا و سیما و...صورت گیرد آموزشهای عمومی در درازمدت همیشه اثر مطلوبی بجا گذاشته اند.