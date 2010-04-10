ثبت بین المللی دو اختراع در حوزه فیزیک پلاسما / ایجاد رشته های فناوریهای نوین

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رهنمای رودپشتی جمعه شب در حاشیه اختتامیه پنجمین مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2010 در جمع خبرنگاران افزود: برنامه هایی همچون تجهیز آزمایشگاهها و توسعه زیرساختهای پژوهشی، تجاری سازی ایده های پژوهشی، جذب 7 هزار عضو هیئت علمی و افزایش بودجه های پژوهشی در دستور کار دانشگاه آزاد قرار دارد.

وی با بیان اینکه 5 درصد بودجه های دانشگاه به امر پژوهشی اختصاص داده شده است، اظهار داشت: به منظور ارتقای توان علمی واحدهای دانشگاهی، به واحدهای کلان دانشگاه آزاد اعلام کردیم که در صورت امکان می توانند صددرصد درآمد پژوهشی خود را صرف فعالیتهای پژوهشی کنند.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد نرخ جذب بودجه های پژوهشی این دانشگاه در دو سال قبل را 35 درصد ذکر کرد و ادامه داد: این میزان در سال 88 به 70 درصد رسید و امیدواریم در سال جاری نیز این روند رشد چشمگیری داشته باشد.

وی از طبقه بندی واحدهای دانشگاه آزاد خبر داد و اضافه کرد: طبق برنامه ها و سیاستهای سال 89 که به واحدهای دانشگاه ابلاغ شده است، از واحدهای کلان این دانشگاه انتظار می رود که در جهت انجام تولیدات پژوهشی اقدامات اساسی انجام دهند که این اقدامات شامل انتشار مجلات علمی ملی و بین المللی و دستاوردهای علمی می شود.

حمایت مرکز تحقیقات علوم و فنون پیشرفته دانشگاه آزاد از پروژه های تحقیقاتی

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد نبود تعامل میان صنعت و دانشگاهها را از جمله دغدغه های اصلی در زمینه تجاری سازی ایده های پژوهشی عنوان کرد و یادآور شد: توانمند کردن اعضای هیئت علمی دانشگاه از طریق تجاری سازی ایده ها از جمله اولویت های این دانشگاه در اجرای پروژه های تحقیقاتی است که در این راستا برنامه های حمایتی از سوی مرکز تحقیقات علوم و فنون پیشرفته برای تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی به واحدها اعلام شده است.

رهنما حجم قراردادهای پژوهشی این دانشگاه را 10 تا 12 میلیارد تومان ذکر کرد و ادامه داد: طبق برنامه این میزان باید به 30 تا 35 میلیارد تومان افزایش یابد شود.

7 طرح نانوفناوری در دانشگاه آزاد اجرایی می شود

وی با اشاره به همکاریهای این دانشگاه با بخشهای صنعتی چون نساجی، هوافضا و خودرو، خاطر نشان کرد: در حال حاضر 7 طرح در حوزه فناوری نانو در این دانشگاه اجرایی و به ستاد توسعه فناوری نانو ارائه شد.

رهنما همچنین به پروژه های تحقیقاتی در حوزه فیزیک پلاسما اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، پروژه های تحقیقاتی در زمینه آب شیرین کن ها در دستور کار قرار گرفته است. طبق این پروژه می توان با نصب آب شیرین کن ها در واحدهای ساحلی دانشگاه آزاد به استحصال آب شیرین در این مناطق اقدام کرد.

اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه هوش مصنوعی و فیزیک هسته ای

وی همچنین از ثبت بین المللی دو اختراع در حوزه فیزیک پلاسما خبر داد و اظهار داشت: اجرای این پروژه های تحقیقاتی در حوزه های هوش مصنوعی و فیزیک هسته ای از دیگر اقدامات این مرکز است که با نگاه اقتصادی و علمی انجام می شود.

رهنما همچنین ایجاد رشته های جدید در حوزه های فناوری نوین را از دیگر اقدامات این دانشگاه دانست.