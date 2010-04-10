فیلم "ما خونه نیستیم" آماده پخش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی برای پخش به شبکه سه تحویل داده شده و در آن علیرضا خمسه، فاطمه گودرزی، اشکان اشتیاق، میرطاهر مظلومی و ... بازی کردند.

فیلم "ما خونه نیستیم" مضمون طنز اجتماعی دارد و روایت زندگی یک خانواده است که به دلیل عدم بضاعت مالی تصمیم می‌گیرند به اقوام اعلام کنند برای مدتی در خانه نیستند و به مسافرت می‌روند تا کسی برای مهمانی به خانه‌شان نیایند و ...

عوامل این پروژه عبارتند از مدیر تصویربرداری: محسن فلاحی، صدابردار: علی نیازی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: علی جودی، مدیر تولید: محمد صنعتی، طراح صحنه و لباس: مهسا عظیمی، طراح گریم: مهری شیرازی و روابط عمومی: مسعود حکم‌آبادی.

فیلم "نفر دهم" به تهیه‌کنندگی جمال گلی به زودی در شبکه نمایش خانگی توزیع می‌شود. او فیلم تلویزیونی "30 و 10 دقیقه ظهر" را در مرحله پیش تولید دارد.