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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

سال گذشته 497 میلیون دلار کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

سال گذشته 497 میلیون دلار کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: سال گذشته 497 میلیون دلار کالا از مرز مهران به عراق صادر شده است.

رضا اخباری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این میزان صادرات کالا در مقایسه با سال قبل از آن 20 درصد رشد داشته است.

وی بیان داشت: هم اکنون شرایط لازم برای وارداتی کردن مرز بین المللی مهران نیز فراهم شده است.

این مسئول عنوان کرد: ایجاد منطقه ویژ اقتتصای از مهمترین اقدامات در حال انجام برای وارداتی کردن مرز مهران است.

اخباری با اشاره با ایجاد زیرساختهای مناسب در آینده ای نزدیک می توان شاهد تحول اقتصادی در مرز بین المللی مهران بود.

وی یادآور شد: یکی از مهمترین نیازهای مرز بین المللی مهران سرمایه گذاری است.

کد مطلب 1060650

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